Estamos en la recta final del 2026, es por eso que en N+ te decimos las celebraciones o conmemoraciones más relevantes durante el doceavo y último mes del año.

Día Mundial de la Lucha contra el Sida

El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, desde 1988 se conmemora con el propósito destacar la importancia del acceso equitativo a servicios de salud y fortalecer las acciones en el primer nivel de atención, en especial la prevención y servicios de tratamiento.

Durante el Segundo Trimestre de 2026, se diagnosticaron 9,539 nuevos casos de VIH en México. El Estado de México es una de las entidades con más casos, con 1,199, le sigue Veracruz con 786 casos, y la Ciudad de México con 691 casos, de acuerdo con el informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El 3 de diciembre es Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de invitar a todos los Estados miembros a que intensifiquen sus políticas para mejorar la calidad de vida de este sector poblacional.

En México, aproximadamente 6.4 millones de personas viven con alguna discapacidad, es decir, cerca del 4.9% de la población, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025, presentada en septiembre de 2026 por el INEGI.

Calendario Lunar de diciembre 2026

Así queda el calendario lunar de diciembre, para que no te lo pierdas:

Luna Nueva: 9 de diciembre de 2026.

Cuarto Creciente: 17 de diciembre de 2026.

Luna Llena: 24 de diciembre de 2026.

• Cuarto Menguante: 30 de diciembre de 2026.

Día Internacional contra la Corrupción

El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción, fue el 31 de octubre de 2003 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este día que busca prevenir y combatir eficientemente la corrupción.

Aniversario luctuoso de Jenni Rivera

El 9 de diciembre se cumplen 14 años de la muerte de la cantante Jenni Rivera durante un accidente aéreo cuando viajaba de Nuevo León hacia la CDMX.

Día Mundial de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos que, de acuerdo con la ONU, sirve para conmemorar uno de los compromisos mundiales más revolucionarios: la Declaración Universal de los Derechos humanos (DUDH), que fue proclamada en París, el 10 de diciembre de 1948. Se trata de un documento histórico que consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano.

Día de la Virgen de Guadalupe

El 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe, en el que se conmemoran las apariciones de la Virgen María a Juan Diego en 1531, en el Cerro del Tepeyac. Como todos los años, habrá peregrinaciones de miles de fieles hacia la Basílica de Guadalupe en la CDMX.

Posadas navideñas

El 16 de diciembre inician las posadas navideñas, que son las fiestas representativas que se celebran 9 días antes de la Navidad y terminan el 24 de diciembre, en vísperas del nacimiento del niño Jesús.

Aguinaldo 2026

El aguinaldo 2026 debe pagarse antes del 20 de diciembre, es lo equivalente a quince días de salario, por lo menos, así lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, para muchas personas el pago se adelantó

Explosión en mercado San Pablito en Tultepec

El 20 de diciembre de 2016 ocurrió una serie de explosiones en el mercado San Pablito, ubicado en la zona conocida como La Saucera, en las afueras del área habitacional de Tultepec, Estado de México, que dejó como saldo 46 muertos y 80 personas lesionadas.

Solsticio de invierno 2026

El 21 de diciembre es el Solsticio de invierno, el Sol alcanzará su punto más bajo sobre el horizonte dando inicio con el invierno astronómico en el hemisferio norte, se trata del día más corto del año, ese día la luz solar durará menos de 11 horas en la mayor parte del país, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Matanza de Acteal, Chiapas

El 22 de diciembre se cumplen 29 años de la Matanza de Acteal, Chiapas. En 1997 un grupo de 60 paramilitares, vestidos de negro, dispararon con armas exclusivas del Ejército contra Las Abejas (conformado por indígenas tzotziles) mientras se encontraban orando dentro de una ermita. De acuerdo con la CNDH, la masacre comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 7 de la tarde, con un saldo de 45 personas muertas (18 mujeres, cuatro de ellas estaban embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres), así como 26 lesionados graves.

Última Superluna del 2026

La última Superluna del año, llamada Superluna fría, será la noche del próximo 23 de diciembre de 2026, a las 19:28 horas (tiempo del centro de México), pero se apreciará en su máximo esplendor el 24 de diciembre, en Nochebuena.

Nochebuena y Navidad 2026

El 24 de diciembre es Nochebuena, una fecha muy importante para los creyentes católicos en todo el mundo, ya que es la víspera de Navidad, el día del nacimiento de Jesús en Belén, un día de celebración, fe y unión familiar.

Adviento 2026

El Adviento comenzó el pasado 29 de noviembre y termina el 24 de diciembre, en Nochebuena, con la Misa de Navidad. La palabra viene del latín adventus, que quiere decir “venida” y se asocia con las cuatro semanas de preparación para la Navidad.

Aniversario luctuoso de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle

El 24 de diciembre es el aniversario luctuoso de los exgobernadores de Puebla, Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, quienes murieron en un accidente aérero en 2018, que se debió a una falla técnica del helicóptero en el que se transportaban desde ese estado a la Ciudad de México.

Día de los Inocentes

El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, en el que se acostumbra hacer bromas que tienen como fin engañar a las personas "inocentes", principalmente se pide dinero que ya no se paga. Sin embargo, la fecha es para honrar la memoria de los niños que murieron durante el mandato del Rey Herodes quien, en su afán por evitar que el recién nacido Jesús de Nazaret viviera, envió a los soldados a matar a todos los niños menores de 2 años que en ese momento se encontraran en Belén.

Nochevieja

El 31 de diciembre es Nochevieja, la última noche del 2026, que se celebra en casi todo el mundo para dar paso al Año Nuevo 2027. Simboliza el cierre de un ciclo y la esperanza de nuevos propósitos. En México, se costumbran diferentes rituales para atraer amor, salud y dinero.

Efemérides de diciembre en México

2 de diciembre de 1867: Se Crea la Escuela Nacional Preparatoria.

8 de diciembre de 1886: Natalicio de Diego Rivera, destacado pinto muralista y creador de una técnica excepcional.

22 de diciembre: Aniversario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, héroe de la Independencia de México.

26 de diciembre de 1943: Se constituye el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

29 de diciembre de 1896: Natalicio del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros.

Fechas importantes en diciembre en el mundo

4 de diciembre: Día Internacional de los Bancos.

7 de diciembre: Día de la Aviación Civil Internacional.

5 de diciembre: Día Mundial del Suelo.

7 de diciembre: Día Mundial del Algodón de Azúcar.

9 de diciembre: Día Internacional contra el Genocidio.

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos de los Animales.

13 de diciembre: Día Nacional del Cacao en Estados Unidos.

15 de diciembre: Día Mundial del Otaku.

18 de diciembre: Día Internacional del Migrante.

19 de diciembre: Día Internacional del Emo.

21 de diciembre: Día Mundial del Baloncesto.

Con información de N+

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