¿Sabías que la guayaba aporta hasta siete veces más vitamina C que la naranja o el limón? Se trata de un producto que se encuentra disponible todo el año en México porque se cultiva por modalidad de riego y de temporal, pero en el invierno se convierte en una de las estrellas del tradicional ponche de frutas.

Este alimento, que tiene muchas propiedades que la hacen ideal para incluirlo en el menú diario, no solo se puede consumir en fresco, sino también en recetas que llevan cocción, como ates, jaleas y mermeladas.

Su poder para fortalecer el sistema inmune

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el consumo de esta fruta en la temporada invernal es importante porque contiene altas dosis de vitamina C.

Eso favorece el fortalecimiento del sistema inmunológico y “prepara al cuerpo para combatir ataques de virus y bacterias en la garganta y el resto de las vías respiratorias”.

Este alimento también contiene mucha agua y pocas calorías; es rica en vitamina A, E y D12, así como en hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo.

La Procuraduría Federal del Consumidor agregó que “la guayaba fortalece el sistema inmunológico para combatir infecciones en la garganta y vías respiratorias, interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos”.

Importante cultivo de México

El árbol de la guayaba, de copa redondeada, puede alcanzar de 2 a 10 metros de altura. Según información de la UNAM, su fruto es una baya redondeada o piriforme, de pulpa rosada o amarilla y numerosas semillas pequeñas.

Se distribuye en climas cálidos y semicálidos de México, desde el nivel del mar hasta los 2 mil metros sobre el nivel del mar, en huertos, potreros y márgenes de caminos.

De acuerdo con la Sader, se trata de uno de los cultivos más importantes del país, que se cultiva en más de 20 estados de la República Mexicana.

La dependencia expuso que gracias a sus propiedades nutritivas, se dice que la guayaba era consumida por los soldados durante la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, señaló que, dependiendo de su maduración, esta fruta puede usarse tanto para tratar la diarrea como el estreñimiento.

“Cuando está verde es rica en compuestos astringentes que ayudan a controlar la diarrea; cuando está madura aporta gran cantidad de fibra insoluble, que actúa como un suave laxante”, informó.

SPB