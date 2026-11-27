Veracruz registró un caso importado de paludismo, también conocido como malaria, aunque hasta el momento no se tienen reportes de contagios en la entidad, informó Lili de los Santos, directora de Salud de Coatzacoalcos.

La funcionaria explicó que el estado cuenta con certificación como área libre de paludismo, debido a que desde hace años no se registran contagios originados dentro del territorio veracruzano. Sin embargo, advirtió que el mosquito transmisor está presente en la zona sur, por lo que existe riesgo de que se presenten nuevos casos importados.

De acuerdo con el reporte de la última semana epidemiológica, el caso detectado corresponde a una persona que habría adquirido la enfermedad fuera de Veracruz. Hasta ahora no se ha informado en qué municipio o jurisdicción sanitaria fue identificado.

De los Santos señaló que es necesario reforzar la vigilancia epidemiológica para evitar la transmisión local. Agregó que, durante este año, Chiapas es la única entidad del país con registros de paludismo autóctono, según la información que proporcionó.

El paludismo es una enfermedad infecciosa causada por parásitos del género Plasmodium, que se transmite principalmente por la picadura de mosquitos hembra infectados. Entre sus síntomas se encuentran fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, malestar general, náuseas, vómito y dolor muscular, que suelen aparecer entre 10 y 15 días después de la picadura.