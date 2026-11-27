Un ataque armado contra el conductor de una pipa generó movilización de los cuerpos de seguridad en la junta auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta se emparejaron con la unidad y dispararon de manera directa contra el operador.

Elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan arribaron al lugar y localizaron la pipa con múltiples impactos de bala, así como al conductor en el interior de la cabina, quien aparentemente ya no presentaba signos vitales.

Elementos de Marina también arribaron al sitio para acordonar la escena del crimen, mientras que paramédicos confirmaron que el masculino ya no contaba con vida derivado a lesiones por arma de fuego a la altura de la cabeza.

Los uniformados acordonaron la zona para preservar los indicios, en espera del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como el móvil de la agresión.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan emitió un comunicado en el que confirmó el ataque armado ocurrido en la junta auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco.

De acuerdo a las autoridades, la información preliminar indica que se trataría de una agresión directa; además dieron a conocer que una de las posibles líneas de investigación apunta a una presunta disputa entre grupos dedicados a la extracción y comercialización ilícita de gas LP, actividad conocida como huachigas.

Asimismo, las autoridades competentes investigan la procedencia de la unidad y su carga debido a que aún no se cuenta con la documentación comprobatoria correspondiente.

La dependencia lamentó el fallecimiento del hombre y reiteró que coadyuvará de manera estrecha con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, aportando información y elementos que permitan fortalecer las distintas líneas de investigación, esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Con información de N+

MCS