Petróleos Mexicanos (Pemex) realizará un simulacro de emergencia en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, en el municipio de Coatzacoalcos, por lo que se prevé la activación de alarmas y el movimiento de unidades de emergencia.

El ejercicio contempla la participación de ambulancias y vehículos contra incendio, además de la emisión de sonidos de sirenas, como parte de los protocolos de atención ante posibles contingencias.

El simulacro está programado para este viernes 27 de noviembre, a las 11:00 horas, y corresponde a un ejercicio de Nivel IV.

Ante esta actividad, la Agencia Municipal de Villa Allende pidió a la población mantener la calma, ya que se trata de una acción preventiva que no representa ningún riesgo para los habitantes.