Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contemplan la caída de nieve en la Ciudad de México para este viernes y sábado, un momento que ha despertado la curiosidad de los capitalinos por saber cuándo y cómo fue la última vez que nevó en la capital del país.

La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 afectará a gran parte del país con muy bajas temperaturas y lluvias fuertes, y en notas previas ya te contamos a qué hora empieza a llover hoy y en qué momento comenzará la caída de nieve, así como los lugares que se "píntarán" de blanco.

¿Cuándo fue la última vez que nevó en la Ciudad de México?

Aunque las zonas altas de la CDMX, como el Pico del Águila, en el Ajusco suelen tener nieve en invierno, la última vez que la Ciudad de México se cubrió casi en su totalidad de nieve fue el 11 de enero de 1967.

En aquel año, las nevadas comenzaron el 9 de enero al norte de México y dos días después llegaron al centro del país. Fue a las dos de la madrugada del 11 de enero que empezó a caer nieve en el Paseo de la Reforma cubriendo de hielo el Ángel de la Independencia.

Foto: Gobierno de México

De acuerdo con el informe histórico del gobierno mexicano, la nieve alcanzó los ocho centímetros de espesor en el suelo de San Ángel, Chapultepec y el Zócalo capitalino.

¿Cuántas veces ha nevado en CDMX?

Si bien es difícil contabilizar todas las veces que han caído este tipo de precipitaciones en la Ciudad de México, se tiene registro de tres nevadas históricas en la capital del país.

La primera nevada documentada del siglo XX en la CDMX sucedió en 1907, es decir en el último tramo del porfiriato. Mientras que la segunda de la que se tiene registro pasó en 1920, y la tercera fue la de 1967, la cual dejó espectaculares postales en los periódicos.