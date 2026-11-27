Las zonas montañosas del Estado de México podrían registrar caída de nieve o aguanieve este sábado 28 de noviembre, debido a las bajas temperaturas previstas para este fin de semana. Las condiciones serán más favorables en las regiones que se encuentran a mayor altitud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en sitios ubicados por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm). El pronóstico incluye zonas elevadas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En el Edomex, las localidades que cuentan con zonas de esta altitud son Zinacantepec, donde se encuentra el Nevado de Toluca; Ocoyoacac, por La Marquesa; Amecameca y Tlalmanalco, en las inmediaciones del Iztaccíhuatl, así como Atlautla y Ecatzingo, cerca del volcán Popocatépetl.

¿En qué zonas del Edomex podría nevar?

En Zinacantepec, las partes altas del Nevado de Toluca podrían presentar condiciones para la caída de nieve o aguanieve. Lo mismo podría ocurrir en las zonas elevadas de La Marquesa, en Ocoyoacac.

Hacia el oriente de la entidad, las inmediaciones del Iztaccíhuatl, entre Amecameca y Tlalmanalco, también están contempladas por su altitud. En tanto, las partes altas de Amecameca, Atlautla y Ecatzingo, cercanas al Popocatépetl, podrían registrar este fenómeno.

Además de la posible caída de nieve o aguanieve, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius durante la madrugada en las zonas serranas del Estado de México.

El pronóstico también contempla lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de la entidad.

Las condiciones podrían ocasionar heladas en las regiones más elevadas. Por ello, se recomienda a la población abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura y consultar las actualizaciones del SMN y los avisos de Protección Civil.