Un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos mientras realizaba trabajos de mecánica en calles de la colonia Argentina, en el municipio de Monterrey.

La agresión se registró en el cruce de Mártires de Chicago y privada Vicente Elizondo, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba reparando un vehículo cuando sujetos armados llegaron al sitio y abrieron fuego en su contra.

El hombre fue identificado de manera preliminar como Jonathan Jesús Torres Ramírez, de 29 años de edad, quien recibió varios impactos de bala durante el ataque.

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Tras escucharse las detonaciones, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al lugar para brindarle atención.

Sin embargo, luego de realizar una valoración, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona quedó acordonada y bajo resguardo de elementos de la Policía de Monterrey y Fuerza Civil, mientras que personal del Ejército Mexicano también se presentó para apoyar en las labores de seguridad.

Al sitio se esperaba el arribo de agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizarían las diligencias correspondientes y la recolección de indicios para integrar la investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los responsables ni el motivo de la agresión.

Las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer el homicidio y establecer cómo ocurrieron los hechos.