Un oso negro de aproximadamente dos años fue liberado en una zona boscosa alejada de los asentamientos humanos, luego de haber sido capturado por presentar un comportamiento agresivo hacia visitantes de la Sierra de Arteaga, en Coahuila.

La Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila (SMA) informó que el ejemplar fue trasladado a un área que cuenta con disponibilidad de agua y condiciones naturales favorables para su desarrollo.

De acuerdo con la dependencia, la captura del oso se realizó luego de que se reportaran comportamientos agresivos hacia quienes visitaban la zona serrana. Ante esta situación, se llevaron a cabo las acciones necesarias para resguardar al ejemplar y posteriormente trasladarlo a un sitio adecuado para su liberación.

La reubicación busca garantizar tanto el bienestar del oso negro como la seguridad de los habitantes y turistas que acuden a visitar la Sierra de Arteaga.