La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinó un operativo interinstitucional para el combate al tráfico ilegal de vida silvestre en el mercado ganadero del municipio tlaxcalteca de Zacatelco, que resultó en la detención de dos personas y el aseguramiento de seis aves silvestres.

Este operativo se realizó el 22 de noviembre en atención a denuncias ciudadanas, con la finalidad de detectar posibles irregularidades relacionadas con la posesión y comercialización de ejemplares de vida silvestre, así como verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.

En él, participó personal de la Profepa, elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal de Montaña, el Instituto de Fauna Silvestre para el estado de Tlaxcala y la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Tlaxcala.

Durante las acciones realizadas, se identificaron dos puestos ambulantes donde se vendían ejemplares de vida silvestre: en el primero se encontraron dos ejemplares de loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) y en el segundo, cuatro ejemplares de cernícalo americano (Falco sparverius), sin que las personas responsables mostraran la documentación que acredite su legal procedencia.

La especie Amazona oratrix pertenece a la familia de los psitácidos y es nativa de México, por lo que su venta está prohibida y para realizar su exhibición se debe contar con un Plan de Manejo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ambas especies se encuentran listadas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES): el loro cabeza amarilla en el Apéndice I y el cernícalo americano en Apéndice II.

Ante los hechos, elementos policiales realizaron la detención de dos personas, una del sexo femenino y la segunda del sexo masculino, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para proceder como corresponda, debido a que esta acción puede ser constitutiva de un delito ambiental.

Los ejemplares de vida silvestre fueron asegurados y trasladados a las instalaciones del Instituto de Fauna Silvestre para el estado de Tlaxcala, en donde quedarán en resguardo a fin de garantizar su cuidado y protección adecuado durante el desarrollo de las actuaciones legales procedentes.

Con información de N+

GMAZ