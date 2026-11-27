Elementos de salvamento continúan labores para evitar que un buque volcado al norte de la isla española de Ibiza, cuyo naufragio provocó la muerte de uno de los tripulantes, vierta al mar las cerca de 7 mil toneladas de gasóleo que transportaba en sus tanques, aunque la mancha de hidrocarburo detectada en el agua ya se ha evaporado.

Así lo informó en la tarde de este jueves la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, quien afirmó que la mancha de 2.6 millas de extensión se evaporó y no hay contaminación en la zona.

La embarcación 'Med Emre', de bandera maltesa pero de propiedad turca, volcó a unas 19 millas al noroeste de Ibiza y a 57 al este de Valencia.

Según las primeras averiguaciones, el origen del vuelco del buque podría estar en el "ingreso masivo de agua" en los tanques durante una noche en que se registraron, en esa zona, olas de cuatro metros y con "muy mal tiempo", lo que explicaría la causa de la "escora súbita" del barco y su posterior vuelco, añadió la funcionaria.

La capitana indicó que el viernes por la mañana se hará una inspección del casco y de la parte sumergida por si hubo algún fallo de estructura, así como del calado real, con el fin de evaluar posibles actuaciones posteriores.

El gobierno español activó el nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional por posible vertido contaminante del gasóleo de este buque, de 120 metros de eslora y siete de manga.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó el fallecimiento del tripulante y aseguró que "todos los medios" de salvamento, las administraciones públicas y organismos competentes "están trabajando de manera coordinada" para "esclarecer lo ocurrido, evaluar sus posibles consecuencias medioambientales y garantizar la seguridad de la zona", en un mensaje publicado en 'X'.

HVI