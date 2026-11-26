Las tormentas en el Día de Acción de Gracias afectaron al menos a mil 500 vuelos y dejaron sin luz a más de 600 mil usuarios en Estados Unidos, que afronta inundaciones y nevadas en uno de sus principales festivos del año en medio de un tráfico aéreo récord.

Hasta el mediodía del este de Estados Unidos, casi 400 vuelos con destino u origen en ese país estaban cancelados y mil 150 con retraso, según el sitio especializado FlightAware.

El aeropuerto más afectado era el de Baltimore, en la zona metropolitana de Washington D.C., con 46 cancelaciones, seguido por el John F. Kennedy de Nueva York, con 35; Logan en Boston, con 22; el Reagan National de la capital, con 19; y el neoyorquino LaGuardia, con 19.

Por otro lado, las tormentas provocaron apagones con casi 639 mil clientes afectados, informó la web PowerOutage.

Los estados con más usuarios sin luz eran Virginia, Misuri, Maryland, Pensilvania y Carolina del Norte, según indicaba el portal.

Los hechos ocurren tras un aviso del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), que alertó de tormentas, inundaciones y nevadas este jueves, Día de Acción de Gracias, desde el sur hasta el norte y en ambas costas del país.

El NWS avisó que "una fuerte tormenta costera provocará vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud" a lo largo de la costa este, así como tormentas en California y el estado de Washington, en la costa oeste.

Las alertas de heladas abarcan incluso a los estados en la frontera con México: Arizona, Nuevo México y Texas, región en la que el NWS pronostica tormentas eléctricas que producirán "lluvia intensa".

Las tormentas ocurren en medio de un tráfico aéreo récord, con 52 mil vuelos el martes, la mayor cifra en 16 años, según informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien llamó a la temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias el "Super Bowl de los viajes por aire".

El secretario sostuvo en X que el promedio de retrasos ese día fue de solo 32.4 minutos y que la mitad de las afectaciones ocurrieron por el clima y la cuarta parte por la cantidad de vuelos.

Las tormentas han provocado declaraciones de emergencia en estados como Nueva Jersey y Nueva York, donde por primera vez en sus 100 años de historia se pospuso el desfile de Acción de Gracias de Macy's hasta el sábado.

AMP