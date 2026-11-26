Autoridades federales y estatales han logrado la captura de seis funcionarios públicos de Puebla, entre ellos los alcaldes de Atzitzintla, Tepeyahualco y Esperanza, vinculados presuntamente con el grupo criminal denominado como 'Los Zuñiga'.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) esta célula delictiva estaría relacionada con asaltos a transportes de carga, robos de mercancías y secuestros exprés ocurridos en los tramos carreteros entre Puebla y Veracruz, principalmente en la carretera federal. Asimismo, estarían implicados en delitos contra la salud.

Como parte de la Operación Enjambre este 26 de noviembre detuvieron en Puebla al alcalde de Atzitzintla, Eduardo 'N' tras ser vinculado con el líder de 'Los Zuñiga'. Con esta detención suman tres presidentes municipales poblanos detenidos relacionados con este grupo criminal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video: Momento de la Detención de Eduardo 'N', Alcalde de Atzizintla, Puebla

En septiembre de 2026, el entonces presidente municipal de Esperanza, Isaac 'N', fue aprehendido luego de 23 cateos, en donde en total se logró la detención de 12 personas incluyendo a la directora de Seguridad Pública Abigail 'N' y el hermano del alcalde Manuel 'N'.

De acuerdo a las investigaciones federales, el exedil representante del partido de Morena fue vinculado por presuntos nexos con la organización delictiva 'Los Zúñiga'.

En el mismo mes, fuerzas federales y estatales capturaron al expresidente municipal de Tepeyahualco, Said de Jesús 'N' y realizaron dos cateos en inmuebles vinculados con el grupo criminal.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch confirmó que en total han detenido a seis servidores públicos de Puebla relacionados con estos delitos.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

'Los Zúñiga' son un grupo criminal vinculado con los delitos de robo al autotransporte de carga, secuestro exprés, extorsión y delitos contra la salud, el cual opera principalmente en la autopista 150 D que conecta a los estados de Puebla y Veracruz, con centros en municipios como Esperanza y Maltrata.

El líder de 'Los Zuñiga' fue identificado como Genaro 'N', quien fue detenido en agosto de 2026 en el estado de Veracruz.

Actualmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lleva acabo la Operación Enjambre para capturar a funcionarios públicos vinculados a este grupo criminal.

Con información de N+

MCS