Seguridad

Detienen a Isaac 'N', Alcalde de Esperanza, Puebla

Durante cateos encabezados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lograron la detención del funcionario poblano

Isaac Rodríguez Ochoa, Alcalde de Esperanza en Puebla.Alcalde de Esperanza, Isaac 'N'. Foto: Gobierno Municipal Esperanza

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Isaac 'N', alcalde de Esperanza, fue arrestado por la SSPC en un operativo por presunto robo en la autopista Puebla-Orizaba.

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