Detienen a Isaac 'N', Alcalde de Esperanza, Puebla

Fuerzas federales lograron la detención del alcalde de Esperanza, Isaac 'N', durante una movilización policiaca en dicho municipio de Puebla.

Omar H. Garcia Harfuch dio a conocer que se ejecutaron un total de 23 órdenes de cateo en ese región como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad.

Con información del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, se lograron detener a nueve personas vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, la extorsión, el secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla–Veracruz.

Se confirmó en el comunicado la captura de Isaac 'N', presidente municipal de Esperanza abanderado por el partido Morena; Abigail 'N', exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel 'N', hermano del alcalde.

Además, se aprehendió a Cristhian Fernando 'N', servidor público del área de Desarrollo Urbano, Verónica 'N' empleada de Caminos y Puentes Federales, Efraín 'N' y Eduardo 'N', empleados municipales y otras personas más presuntamente relacionadas con los hechos que se investigan.

Además, durante esta diligencia se aseguraron 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, 52 cargadores, 11 vehículos de los cuales cuatro estaban blindados y uno con blindaje artesanal y torreta, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

En Puebla, como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, @FGRMexico ,@SSPCMexico y la @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, ejecutaron simultáneamente 23 órdenes… pic.twitter.com/RMNV6jNq56 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 7, 2026

De acuerdo al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, esta acción se suma a la detención de Said 'N', presidente municipal de Tepeyahualco del partido de Movimiento Ciudadano (MC), el cual fue asegurado por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Cabe destacar que Isaac 'N' ya contaba con tres denuncias por abuso de autoridad desde julio de 2025, además de una investigación federal por presuntamente participar en el robo de mercancía, por lo que las autoridades indagan más a detalles su presunta vinculación con grupos delictivos y encubrimiento de actividades ilícitas en la región.

A nivel nacional, Puebla concentra el 31% de los robos al transporte de carga, de los cuales en su mayoría ocurren en el tramo de Amozoc–Esperanza, por lo que esta detención representa un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales.

Se espera que la detención del edil, junto con las otras ocho personas, tenga un impacto directo con la disminución de robo en carreteras, asaltos a transportistas y pasajeros, y la extorsión.

Con información de N+

MCS