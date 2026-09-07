Seguridad

Clausuran Anexo Clandestino Tras Operativo de la Fiscalía en Guadalajara

Una llamada anónima por presuntos maltratos llevó a autoridades estatales a catear un centro de rehabilitación en la colonia Expenal, en Oblatos, donde localizaron a 18 hombres, dos mujeres y un menor

Catean anexo irregular en Guadalajara.Catean anexo irregular en Guadalajara. Foto: N+

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Clausuran anexo que operaba de forma clandestina tras detectar hacinamiento e irregularidades en Guadalajara

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