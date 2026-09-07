Clausuran Anexo Clandestino Tras Operativo de la Fiscalía en Guadalajara

Una llamada anónima por presuntos maltratos y condiciones de hacinamiento llevó a elementos de la Fiscalía de Jalisco a realizar un cateo en un supuesto centro de rehabilitación ubicado en la colonia Expenal, en Oblatos, Guadalajara.

La intervención ocurrió en la finca marcada con el número 285 de la calle Rita Pérez de Moreno, al cruce con José Ortiz de Domínguez. De acuerdo con el reporte recibido por las autoridades, en el inmueble presuntamente se registraban situaciones de maltrato y hacinamiento.

A su llegada, los agentes localizaron una finca que no contaba con razón social visible. Tras cumplimentar el cateo, encontraron como una de las primeras irregularidades que en el mismo espacio permanecían hombres, mujeres y un menor de edad.

En el interior fueron localizados 18 hombres, dos mujeres y un adolescente de 17 años. Durante la revisión también se encontró un documento en el que aparecía el nombre de “Instituto de las Adicciones, Casa de Vida Corona”, aunque el establecimiento operaba de manera clandestina.

Las condiciones en las que permanecían los internos también fueron revisadas por las autoridades. De acuerdo con lo encontrado durante el operativo, en una sola recámara había 10 literas, mientras que el inmueble contaba únicamente con dos baños; uno destinado para hombres y otro para mujeres.

La situación llamó la atención de los vecinos de la zona, quienes señalaron que hasta antes del operativo el lugar aparentaba tener una actividad normal. Incluso mencionaron que no habían escuchado gritos, quejas ni habían detectado movimientos que les hicieran sospechar de alguna situación irregular al interior de la finca.

El despliegue de elementos de la Fiscalía generó sorpresa entre los habitantes de la colonia, quienes observaron el operativo realizado en el inmueble.

Después de la intervención de la autoridad estatal, se solicitó el apoyo de personal del Ayuntamiento de Guadalajara para llevar a cabo la clausura de la finca.

Ahora corresponderá a las autoridades determinar las condiciones en las que operaba este supuesto centro de rehabilitación y establecer las posibles responsabilidades derivadas de las irregularidades detectadas durante el cateo.