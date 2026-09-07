Accidentes

Muere Segunda Víctima tras Explosión de Casa en Saltillo, Coahuila

El trabajador sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y fue trasladado al Hospital General de Zona Número 2 del IMSS

Muere Segunda Víctima tras Explosión de Casa en Saltillo, CoahuilaLa explosión se registró en una casa del fraccionamiento Residencial San Alberto en Saltillo. Foto: N+

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