Eduardo Anguiano, de 58 años, se convirtió en la segunda víctima mortal de la explosión por acumulación de gas registrada en el fraccionamiento Residencial San Alberto, al norte de Saltillo, luego de permanecer hospitalizado debido a las graves quemaduras que sufrió durante el incidente.

El hombre se desempeñaba como ayudante de una empresa gasera y resultó lesionado junto con el operador de la pipa cuando se encontraban realizando labores de abastecimiento de un tanque estacionario en un domicilio del sector. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado al Hospital General de Zona Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El trabajador presentó quemaduras en aproximadamente el 90% de su cuerpo, por lo que permaneció intubado y bajo atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, no logró recuperarse de las lesiones.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la acumulación de gas habría provocado un flamazo que derivó en una fuerte explosión, ocasionando importantes daños materiales en el domicilio.

Entre los afectados también se encontraba José Guadalupe, propietario de la casa donde ocurrió el incidente, quien sufrió quemaduras de primero y tercer grado. Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida mientras permanecía hospitalizado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias que provocaron la acumulación de gas y determinar las causas que derivaron en la explosión.