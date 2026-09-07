Investigan Muerte de Hombre Hallado en Vía Pública del Sur de Veracruz

Un hombre perdió la vida en las últimas horas en calles de la colonia Frutos de la Revolución en Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana.

Según los datos recabados socorristas de Protección Civil, fueron quienes acudieron al punto donde se reportó la llamada de auxilio, pero nada pudieron haber para preservar con vida a a la persona, solo se encargaron de confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los habitantes de la zona fueron quienes realizaron el hallazgo de un hombre quien se encontraba tirado en la esquina de Carretera a Villahermosa y la calle Simón Bolívar.

La víctima al parecer contaba con 50 años de edad. Sobre el deceso se dieron a conocer dos versiones, la primera es que habría sido arrollado por un vehículo mientras que por otro lado indicaron que su muerte habría sido por causas naturales.

El lugar fue acordonado por personal de la Policía Municipal quienes acudieron para toar conocimiento del suceso, y e encargaron de preservar la escena y resguardaron el cuerpo.

En tanto se dio el arribo de elementos de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y su correspondiente al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para el proceso correspondiente.