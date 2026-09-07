Accidentes

Investigan Muerte de Hombre Hallado en Vía Pública del Sur de Veracruz

Una de las hipótesis apunta a un percance vial, mientras otra refiere un posible fallecimiento natural; peritos determinarán las circunstancias.

Hombre tirado en vía pública genera movilización de cuerpos de seguridad en Coatzacoalcos.Hombre tirado en vía pública genera movilización de cuerpos de seguridad en Coatzacoalcos. Foto: Archivo N+

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En Coatzacoalcos, un hombre de 50 años es hallado sin vida en la vía pública. Las causas del deceso aún son inciertas.

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