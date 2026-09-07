Accidentes

Desalojan a 113 Personas tras Conato de Incendio en ISSSTE en Monterrey

Fue en la colonia Burócratas del Estado donde se registró este siniestro al interior del hospital

Incendio en ISSSTEEl incendio movilizó a elementos de seguridad hasta el hospital. Foto: PCNL

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