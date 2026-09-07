Desalojan a 113 Personas tras Conato de Incendio en ISSSTE en Monterrey

Un incendio al interior de una habitación del Hospital Regional ISSSTE Monterrey provocó el desalojo de 113 personas, además de la movilización de diversas corporaciones de rescate. El siniestro ocurrió en el cruce de las calles 12 de Octubre y Adolfo López Mateos, en la colonia Burócratas del Estado.

Según autoridades de rescate, este incendio ocurrió al interior de la habitación 124, donde aparentemente una falla eléctrica provocó que comenzara este incendio. De inmediato se solicitó la presencia de bomberos mientras se llevaban a cabo los protocolos de evacuación.

Tras la llegada de rescatistas de Protección Civil de Monterrey, se confirmó que se trataba de una falla en sistema eléctrico lo que provocó este incendio. En total fueron evacuadas 113 personas, sin rebrotarse personas lesionadas tras este siniestro.

La movilización de bomberos y rescatistas generó preocupación entre pacientes y familiares de personas internadas en este hospital. Luego de sofocar las llamas, rescatistas comenzaron a revisar las instalaciones del ISSSTE para descartar amenazas.

Horas más tarde de este siniestro, autoridades del ISSSTE confirmaron a través de un comunicado que este incendio se generó tras un problema en la red de electricidad. Además se mencionó que el área donde sucedieron los hechos quedó clausurada temporalmente.