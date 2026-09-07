Accidentes

Vuelca Camioneta Cargada con Bultos en Autopista México-Puebla

Se reporta cierre parcial a la altura del kilómetro 74 por un fuerte accidente sobre la autopista

Debido al peso de la carga la unidad volcó sobre su costado.Debido al peso de la carga la unidad volcó sobre su costado. Foto: GN

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Precaución en la México-Puebla: Un fuerte accidente en el km 74 dejó una camioneta volcada y cierre parcial de carriles.

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