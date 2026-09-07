Vuelca Camioneta Cargada con Bultos en Autopista México-Puebla

Un fuerte acccidente provocó el cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km. 074+500 de la autopista México-Puebla.

De acuerdo con primeros reportes una camioneta cargada con bultos volcó sobre su costado, debido a que el conductor conducía probablemente a exceso de velocidad.

Guardia Nacional división carreteras (GN) con firmó el cierre de carriles, luego de que los costales terminaran tirados sobre la cinta de circulación con sentido a la ciudad de Puebla.

#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 074+500 de la autopista México-Puebla, con dirección Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/RqojjZriK2 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 7, 2026

Se presume que la persona al volante habría realizado una maniobra busca, y debido al peso de la carga, la unidad terminó volcada. Se recomienda tomar vías alternas en la medida de lo posible, mientras llega una grúa para retirar la camioneta.

Con información de N+

JAPR