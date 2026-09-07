Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima en Sonora: Lluvias Fuertes y Altas Temperaturas

El monzón mexicano provocará precipitaciones y tormentas en el estado, mientras que la zona noroeste y centro enfrentarán calor extremo con temperaturas de hasta 43 grados

Pronóstico del Clima en Sonora: Lluvias Fuertes y Altas TemperaturasPronóstico del Clima en Sonora: Lluvias Fuertes y Altas Temperaturas. Foto: N+

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Pronóstico en Sonora: tormentas y temperaturas de hasta 43°C. Autoridades recomiendan precaución ante el clima extremo.

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