Pronóstico del Clima en Sonora: Lluvias Fuertes y Altas Temperaturas

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, la combinación del monzón mexicano con la inestabilidad atmosférica que se presenta durante esta semana en Sonora provocará varios núcleos de tormenta, principalmente en regiones que van desde Bavispe hasta Sahuaripa, así como en Yécora, Rosario, Quiriego y Álamos.

Estas condiciones podrían generar lluvias de fuertes a muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, además de rachas intensas de viento y descargas eléctricas. La actividad de tormentas podría desplazarse hacia el centro y sur de Sonora durante la tarde y noche.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas donde puedan presentarse corrientes de agua, encharcamientos o crecimiento de arroyos.

“Siempre hay que estar monitoreando el pronóstico meteorológico en fuentes oficiales, tratar de no cruzar los vados que es algo muy importante, vados o corrientes de arroyos, ríos, que si bien sabemos 30 centímetros de agua con suficiente fuerza puede llevarse o mover un carro, entonces tratar de no ganarle a estas corrientes de agua, esperar hasta que baje el cauce para poder pasar”, comentó a N+ Ramón Alonso Encinas Duarte, director de Atención a Emergencias y Desastres.