Clima en Nuevo León: Temperaturas de Hasta 34ºC y Pocas Lluvias

La zona metropolitana de Monterrey inicia este lunes con temperaturas de entre 24 y 26 grados, bajo un cielo nublado y con buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo ambiental. Durante las primeras horas de la jornada se mantienen las condiciones de nubosidad; sin embargo, se espera que conforme avance el día el cielo cambie a condiciones soleadas. Para la tarde, el termómetro podría alcanzar entre 33 y 34 grados Celsius. Las probabilidades de lluvia para este lunes son bajas, por lo que se prevé una tarde mayormente estable en el área metropolitana de Monterrey.

Estas condiciones se presentan después de las precipitaciones registradas durante el fin de semana en diferentes puntos de Nuevo León. Entre los acumulados reportados destacan 45 milímetros de lluvia en Anáhuac, 27 milímetros en El Cuchillo, 16 milímetros en Monterrey, 24 milímetros en Linares y 13 milímetros en San Rafael.

Para este martes se contempla un incremento en las posibilidades de lluvia, con un 43 por ciento de probabilidad durante la tarde, para el resto de la semana las probabilidades se mantendrían por debajo del 24 por ciento, lo que disminuiría la posibilidad de nuevas precipitaciones en Monterrey.

En cuanto a la actividad ciclónica, la temporada de huracanes en el Atlántico se encuentra entrando en su periodo de mayor actividad histórica. Sin embargo, durante los siguientes siete días no se prevé la formación de algún ciclón en esta cuenca.

De acuerdo con el panorama señalado, los efectos de El Niño han contribuido a inhibir la actividad ciclónica durante esta temporada, manteniendo una menor posibilidad de formación de sistemas en el Atlántico. Mientras tanto, en el océano Pacífico continúa activa la tormenta tropical “Marie”, localizada a casi mil kilómetros al oeste de Los Cabos, Baja California Sur.

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Además, frente a las costas de Guerrero se desarrolla otra zona de inestabilidad, la cual mantiene un 40 por ciento de potencial ciclónico para los próximos siete días. Este sistema permanece alejado de la costa nacional y continúa bajo vigilancia.

Para Monterrey, el panorama de los próximos días apunta a temperaturas cálidas y bajas probabilidades de lluvia, aunque se mantiene la atención ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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