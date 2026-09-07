Internacional ‘Nueva América’: Dónde Está el Estado de EUA que Quiere Renombrar Donald Trump Aunque las leyes no permiten al Ejecutivo renombrar a los estados, el mandatario presentó un mapa que ha causado polémica ¿Donald Trump puede cambiar el nombre a nuevo México? Foto: Reuters Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 7 sep 2026 | 14:49 CST Actualizado hace 1 hora

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Después de que Donald Trump “renombrara” el lago Ontario como “lago América”, el mandatario lo volvió a hacer, pero ahora con una publicación donde rebautiza a Nuevo México como “Nueva América”. En la imagen se aprecia un mapa del estado sureño con la palabra México tachada y el mote de América abajo.

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La publicación en Truth Social despertó la molestia de los habitantes del estado, ubicado en la frontera con México, así como de sus autoridades.

La gobernadora Michelle Lujan Grisham respondió a través de X, donde condenó la publicación del presidente estadounidense y recordó que el nombre del estado proviene de los tiempos de la Nueva España:

“El nombre de Nuevo México no está en debate; ha sido nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos. ¿Qué sí está en debate? Quién está apoyando a las familias trabajadoras”.

La demócrata añadió:

“Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo coloreando mapas, Nuevo México está ocupado haciendo el trabajo”.

Mapa publicado por Donald Trump sobre Nuevo México. Foto: Truth Social

Especialistas han advertido que el gobierno federal no tiene potestad para cambiar el nombre de un estado. Esta función recae exclusivamente en las autoridades estatales, algo extremadamente improbable tratándose de un estado donde se habla ampliamente el español y la cultura hispana tiene un papel importante en su identidad.

No en balde, la propia gobernadora presume ser neomexicana de duodécima generación en su cuenta de X, lo que indicaría que su familia llegó a la región antes de su anexión a Estados Unidos.

Como también ocurre en Texas, California y Arizona, muchas familias de Nuevo México están orgullosas de “no haber cruzado la frontera, pues la frontera los cruzó a ellos”, como reza un popular dicho. ¿En dónde se encuentra el estado que hoy su nuevo "nombre" ha causado polémica?

Nuevo México se ubica en la franja sur de Estados Unidos. Colinda al este con Texas, al oeste con Arizona y al norte con Colorado. Por el sur colinda con el estado mexicano de Chihuahua, así como con una franja menor de Sonora.

Cuenta con más de 2 millones de habitantes. De acuerdo con cifras, alrededor del 47 al 50% de su población tiene ascendencia hispana o latina. Alberga la Nación Navajo y 19 pueblos indígenas tradicionales.

Su idioma es el inglés predominantemente, aunque también se habla español y lenguas nativas (como el navajo).

No conforme con esta controversia, Donald Trump también publicó un mapa donde se adjudica la posesión de toda América del Norte. En aquel mapa tanto México, como Canadá y Groenlandia aparecen bajo el manto de la bandera estadounidense.

Mapa publicado por Donald Trump. Foto: EFE | Truth Social