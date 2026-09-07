Internacional

‘Nueva América’: Dónde Está el Estado de EUA que Quiere Renombrar Donald Trump

Aunque las leyes no permiten al Ejecutivo renombrar a los estados, el mandatario presentó un mapa que ha causado polémica

Donald Trump¿Donald Trump puede cambiar el nombre a nuevo México? Foto: Reuters

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