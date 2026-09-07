Suman 82 Personas Lesionadas por Explosión en Fiesta Patronal en Temascalcingo, Edomex

En el Hospital General de Atlacomulco, Estado de México (Edomex), cinco personas permanecen bajo vigilancia médica luego de las heridas que sufrieron por la explosión de pirotecnia en una fiesta patronal de Temascalcingo.

De ellas, se prevé que dos adultos y un menor de edad sean dados de alta este mismo lunes, mientras que otro de los lesionados es reportado como delicado y uno más sigue con curaciones porque resultó con diversas quemaduras.

La tragedia en la que perdieron la vida 10 personas, ocurrió la noche del 5 de septiembre, cuando varias personas se encontraban en la explanada de la iglesia de Santa María Chanchesdá. Por la explosión, las autoridades confirmaron que hasta el corte más reciente, suman 82 personas atendidas en diversas unidades médicas públicas y privadas.

"El nuevo registro incorpora a una persona que, después de las 19:00 horas de ayer, fue localizada tras acudir por sus propios medios a una clínica privada para recibir atención médica", afirmó el Gobierno de Edomex.

En tanto, de las 82 personas atendidas, 62 ya recibieron el alta médica, ocho permanecen hospitalizadas, 11 fueron referidas a otras unidades médicas. Lamentablemente una de ellas falleció.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Explosión de Pirotecnia Deja 10 Muertos y 81 Heridos en Temascalcingo, Edomex

Israel Becerril, uno de los testigos del accidente, narró que había varias personas calcinadas; “me puse a ayudar con los compañeros y ya abajo había cadáveres”, expresó.

En tanto, el comerciante Julio Escobar contó que muchas personas pasaron llorando y gritando, y después vio a gente en cobijas, “quemada, quebrada, ensangrentada”.

La explosión de pirotecnia ocurrió en el marco de la celebración de Nueva Señora de la Luz, cuando aún no terminaba la homilia y el pronunciamiento de los nuevos fiscales para el próximo festejo.

"Estábamos en la hora de la misa y nosotros esperábamos pasar un buen momento de la fiesta que se hace aquí en Santa María Canchesda", dijo por su parte Martí Martínez de Jesús, quien agregó que al ver humo negro abrazó a su bebé de tres años.

Cuando volteó al sitio donde se oficiaba la misa (el atrio), notó que había “bastante fuego”.

La fuerte explosión colapsó los baños que también tenían un área utilizada como bodega, y pedazos de concreto salieron proyectados hacia ventanas, cortinas metálicas de los locales y los juegos mecánicos.

Luego del incidente, el lugar fue asegurado por la policía estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que inició la investigación para determinar la causa de la explosión.

A la celebración de Nuestra Señora de la Luz acuden cada año fieles de 45 comunidades aledañas.

SPB