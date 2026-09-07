Accidentes

Suman 82 Personas Lesionadas por Explosión en Fiesta Patronal en Temascalcingo, Edomex

Testigos narraron el momento de la tragedia en la iglesia de Santa María Chanchesdá, que dejó 10 personas muertas

Zona afectada por explosión en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, durante celebración de fiesta patronal. Foto: CuartoscuroZona afectada por explosión en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, durante celebración de fiesta patronal. Foto: Cuartoscuro

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