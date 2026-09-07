Seguridad

Riña Deja 3 Policías Lesionados y 4 Personas Detenidas en El Carmen, Nuevo león

Una intervención policial por una presunta falta administrativa derivó en una confrontación con vecinos de la colonia El Rincón.

Deja riña 3 policías lesionadosGolpean a policías en El Carmen.Foto: N+

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Una revisión precautoria por la presunta portación de armas blancas terminó en una confrontación física. Cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición del Ministerio Público.

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