Riña Deja 3 Policías Lesionados y 4 Personas Detenidas en El Carmen, Nuevo león

Lo que comenzó como una revisión por una presunta falta administrativa terminó en una confrontación entre vecinos de la colonia El Rincón y elementos de la Policía de El Carmen, dejando como saldo a tres oficiales lesionados por diversos golpes y cuatro personas detenidas. Según los primeros informes, los elementos de seguridad solicitaron una revisión precautoria a unos jóvenes por la presunta portación de armas blancas en la vía pública. Sin embargo, durante la intervención, los padres de familia se acercaron al lugar para intentar liberarlos. Fue en ese momento cuando comenzó un intercambio de palabras entre los vecinos y los elementos policiacos, situación que posteriormente pasó de las discusiones verbales a las agresiones físicas.

Varios vecinos participaron en la riña y algunos de ellos golpearon a elementos de seguridad durante el enfrentamiento. Como consecuencia de la pelea, tres policías resultaron lesionados por los golpes recibidos, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica y valorar su estado de salud.

La situación generó la movilización de las autoridades en este sector de la colonia El Rincón, donde finalmente cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en la confrontación. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades continúan recabando información y elementos para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades de las personas involucradas en la riña. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y el Municipio de El Carmen emitan información respecto a lo ocurrido, así como sobre la situación y estado de salud de los tres elementos de seguridad que resultaron lesionados.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias en las que se originó la confrontación y determinar las consecuencias legales para las personas detenidas por estos hechos registrados en la colonia El Rincón, en el municipio de El Carmen.

Con información de Alexis Lozano/ Noticias N+

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