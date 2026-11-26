Jalisco contará con una línea directa de denuncia ante la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), anunció Terry Cole, titular de la dependencia, a través de su cuenta de X.

De acuerdo con el funcionario, se habilitarán canales de comunicación para recibir información sobre integrantes y colaboradores de organizaciones terroristas extranjeras designadas por el gobierno estadounidense, así como de funcionarios corruptos que presuntamente les brinden apoyo material.

La DEA también busca obtener información sobre redes criminales y personas involucradas en el lavado de dinero para financiar actividades de narcoterrorismo.

Cole informó que esta vía de contacto ya está disponible para Sinaloa, mientras que la correspondiente a Jalisco podría quedar habilitada este 26 de noviembre.

Autoridades de Jalisco señalaron que se encuentran a la espera de recibir información precisa sobre el funcionamiento de este mecanismo y los canales que estarán disponibles para la entidad.

Asimismo, enfatizaron que esta disposición no interferirá con el trabajo que realizan las autoridades locales y que se mantendrá la coordinación entre las distintas dependencias de seguridad.

Por el momento, en Jalisco continúa disponible el número telefónico 089 para recibir denuncias relacionadas con hechos de inseguridad.