Con la llegada de la temporada decembrina, miles de familias comienzan la búsqueda del árbol perfecto para decorar sus hogares. Aunque los árboles artificiales siguen siendo una opción popular, especialistas y autoridades forestales recomiendan optar por ejemplares naturales cultivados en México, ya que su producción genera beneficios ambientales, económicos y sociales.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), los árboles de Navidad provenientes de plantaciones forestales comerciales no contribuyen a la deforestación, pues son sembrados, cuidados y cosechados específicamente para este fin.

¿Dónde comprar un árbol de Navidad natural cerca de CDMX?

La Ciudad de México y sus alrededores cuentan con plantaciones forestales donde es posible comprar árboles de Navidad naturales; algunos incluso permiten que las familias corten su propio ejemplar. La Conafor ofrece un directorio oficial para localizar productores y adquirir pinos de procedencia legal.

Entre las opciones que aparecen en el catálogo de productores de la región centro del país de la Comisión se encuentran distintas plantaciones y viveros que ofrecen árboles naturales para la temporada navideña.

Árboles de navidad naturales en plantaciones apoyadas por la Conafor. Foto: Conafor

Algunos de los establecimientos y productores registrados son:

Alcaldía Tlalpan

Árboles de Navidad Familia García Medrano Rancho Las Palomas Tezozoyuca Vivero Tepeteitonco al pie del Maninal Árboles de Navidad La Herradura La Cima del Rocío Paraje Las Ratas Paraje Loma de San José Plantación forestal de oyameles Árboles de Navidad Ajusco Loma Bonita El Encinal 1 y El Encinal 2 La Loma del Magueyito Paso de la Mula Paraíso Verde Rancho La Cúspide Enverdece las raíces del pinar La Poza del Indio

Milpa Alta y Magdalena Contreras

22. Árboles naturales de Navidad Mendoza — Alcaldía Milpa Alta.

23. Sociedad Cooperativa Agropecuaria Potreritos A.C. — Alcaldía La Magdalena Contreras.

Estas alternativas forman parte del directorio de productores nacionales y permiten a los compradores identificar opciones para adquirir su árbol directamente de las plantaciones.

Algunos sitios también ofrecen experiencias al aire libre, donde las familias pueden recorrer los espacios forestales y, dependiendo de los servicios disponibles, elegir y cortar su propio árbol.

¿Cuánto cuesta un árbol de Navidad natural?

Los precios de los árboles de Navidad naturales pueden variar de acuerdo con la especie o el tamaño de la especie que se opte por comprar.

Como referencia, los ejemplares pueden encontrarse en un rango aproximado de 900 a 4 mil pesos.

También es importante verificar los horarios de atención, las formas de pago y si el establecimiento permite cortar personalmente el árbol.

Además de conservar una tradición navideña, adquirir un árbol producido en México representa una oportunidad para apoyar a las comunidades rurales dedicadas a la actividad forestal, pues involucra a 160 productores en una superficie de 728 hectáreas en 11 entidades del país.

TLS