La Expo Gastronómica Canirac 2026, que comenzaría este jueves 26 de noviembre en Guasave, Sinaloa, fue suspendida debido a los recientes hechos de violencia registrados en el municipio. Mientras tanto, autoridades analizan las condiciones para realizar la Feria de la Virgen del Rosario, programada para este domingo 29 de noviembre.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) informó, mediante un comunicado, que decidió posponer la quinta edición del encuentro gastronómico para priorizar la seguridad de asistentes, expositores, colaboradores y habitantes.

La organización señaló que posteriormente anunciará una nueva fecha, una vez que existan condiciones para llevar a cabo el evento.

La decisión también se suma a la cancelación de otras actividades gastronómicas previstas para este jueves, entre ellas el Encuentro Gastronómico de Guasave, que tendría como sede el Auditorio Héroes de Sinaloa.

La incertidumbre sobre las actividades públicas se presenta después de los hechos violentos registrados el viernes 20 de noviembre, durante un operativo federal en Guasave que derivó en la detención de Fausto Isidro 'N', alias 'El Chapo Isidro'.

Durante esa jornada se reportaron detonaciones y situaciones de riesgo en distintos puntos del municipio, lo que generó preocupación entre los habitantes y afectaciones a las actividades cotidianas.

Ante este panorama, organizadores y autoridades han evaluado las condiciones de seguridad para realizar eventos con concentración de personas.

Por otra parte, la presidenta municipal, Cecilia Ramírez Montoya, informó que la Feria de la Virgen del Rosario se mantiene programada para el domingo 29 de noviembre, aunque aún se analizan las condiciones para su realización.

De acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa, después de sostener reuniones con comerciantes, verbeneros y representantes de los sectores involucrados, se acordó continuar con los preparativos de la celebración.

La feria contempla la instalación de puestos comerciales, juegos mecánicos y establecimientos de alimentos en las inmediaciones del templo de Nuestra Señora del Rosario, en el centro de Guasave.

PT