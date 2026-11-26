na mujer de 34 años fue detenida en horas de la madrugada, en la colonia Centenario, del sector centro de Hermosillo, luego de ser sorprendida cuando golpeaba con los puños la cabeza a su esposo, de 43 años de edad.



La detenida, identificada como Anaís “N”, deberá responder por el delito de violencia familiar en perjuicio de su pareja, luego de ser intervenida por elementos de la Policía Municipal.



Los hechos ocurrieron a las 04:30 horas del miércoles, cuando se reportó a una mujer agresiva en el cruce de las calles Tehuantepec y Londres, de la colonia Centenario, por lo que de inmediato acudieron al sitio, encontrándola en flagrancia.



Al llegar al lugar, los oficiales observaron directamente cuando la mujer golpeaba con las manos la cabeza del hombre, por lo que procedieron a detenerla y ponerla a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación, por el delito de violencia familiar.