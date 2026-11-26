La Fiscalía General del Estado realizó nueve cateos en distintos puntos del municipio de Querétaro, como parte de las investigaciones por presuntos fraudes inmobiliarios relacionados con la comercialización irregular de terrenos. El operativo dejó tres personas detenidas y seis inmuebles asegurados.

Las diligencias se llevaron a cabo el 23 de noviembre en fraccionamientos como Milenio III y Quintas del Marqués, así como en las colonias San Gregorio, San Francisquito y Centro. También se intervinieron desarrollos ubicados en Palo Alto, Cerro de la Cruz y Buenavista, en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

Las investigaciones están relacionadas con la presunta venta de lotes en los desarrollos Cumbres de San Fernando, Vachellia, Eucaliptos y El Mezquital, que habrían sido comercializados sin contar con las autorizaciones correspondientes.

En uno de los casos, las personas afectadas realizaron pagos mensuales por terrenos en un desarrollo que no contaba con construcciones, vialidades, servicios ni permisos de comercialización. En otro, compradores realizaron pagos parciales entre 2022 y 2025, pero no recibieron la documentación necesaria para escriturar ni la entrega de los predios.

Como resultado de los cateos, las autoridades aseguraron seis inmuebles, entre oficinas de venta, instalaciones de desarrollos y casas muestra, además de seis vehículos, documentación, planos, expedientes, lonas publicitarias y equipos de cómputo.

En las acciones participaron agentes ministeriales, elementos de la Policía de Investigación del Delito, Policía Estatal, Policía Municipal de Querétaro y Ejército Mexicano.

La Fiscalía continuará con el análisis de los indicios asegurados y las investigaciones para esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y procurar la reparación del daño a las personas afectadas.