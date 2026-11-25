Si están pensado en poner un árbol de Navidad natural en tu casa para las fiestas decembrinas 2026, te decimos cómo elegir el mejor para que te dure fresco por más tiempo.

En México, hay muchas personas que optan por un árbol de Navidad natural, ya que es una manera de acercar a la familia a la naturaleza. Es importante señalar que los árboles navideños no afectan los bosques del país, pues existen plantaciones forestales comerciales establecidas específicamente para producirlos.

También hay viveros especializados donde los puedes adquirir en entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Durango, Michoacán y Puebla, entre otras.

Cabe destacar que los árboles son cortados entre los 5 y 10 años de edad, tiempo en el que sirven de refugio a otras especies. Además, su cultivo y comercialización ayudan al medio ambiente y la economía local, ya que capturan carbono a través de la fotosíntesis, mitigando así del cambio climático, luego se transforman en abono orgánico (composta); en cuanto a la economía, permiten la generación de empleos en áreas rurales.

Recomendaciones para elegir el mejor árbol de Navidad natural

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, en México el cultivo de árboles de Navidad es una alternativa para el desarrollo sustentable en numerosas áreas rurales del país, y al mismo tiempo es una estrategia efectiva para detener el avance de la mancha urbana.

Para elegir el mejor árbol de Navidad natural, la doctora Iris Cruz Larios, del Instituto de Biología de la UNAM, recomendó verificar que tenga hojas verdes, firmes y que no se desprendan fácilmente al tocarlo. Además, las ramas deben ser flexibles y conservar su aroma natural, eso es señales de frescura y buen estado.

Asimismo, la especialista sugirió medir el espacio disponible en casa antes de la compra del árbol para evitar problemas y no tener que cortar la punta, lo que afecta su estética.

También buscar un sitio fresco y bien ventilado, pero sin corrientes fuertes que aceleren su deshidratación.

Las opciones más comunes de árboles de Navidad naturales son vikingo, oyamel, cedro blanco y ciprés, que encuentras en plantaciones forestales comerciales y en viveros.

Con información de N+.

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