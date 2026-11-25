El Zoológico de León, Guanajuato cerró luego de que se detectaran casos de gripe aviar. Al menos un tigrillo y un mono araña murieron presuntamente tras infectarse. La Secretaría de Salud del estado informó que se recomendó el cierre del Parque Zoológico de León, ubicado sobre camino a Ibarrilla KM 6, 37207 León de los Aldama. Debido a que se identificó “influenza aviar de alta patogenicidad” la A(H5N1).

En ese sentido, las autoridades del Zoológico indicaron que se tomó dicha decisión preventiva: "se busca reducir riesgos de transmisión, fortalecer los protocolos de bioseguridad y evitar la propagación del virus", detallaron. El zoo deberá estar cerrado hasta que las condiciones epidemiológicas y zoosanitarias garanticen su reapertura.

¿Cómo inició el contagio de gripe aviar en el Zoológico de León?

Las autoridades indicaron que hasta el momento se confirmó la muerte de un tigrillo y un mono araña, mientras que un primate ha presentado síntomas de la enfermedad.

Según las investigaciones, el contagio de gripe aviar en el Zoológico de León, uno de los cinco más grandes del país, ocurrió a través de aves migratorias que suelen llegar al parque.

Además, se tiene conocimiento de que 29 personas tuvieron contacto con los animales infectados. Entonces, 15 de esas personas ya mostraron síntomas de la enfermedad, pero los análisis no han confirmado el contagio.

¿Cuáles son los síntomas de gripe aviar en animales y humanos?

La influenza A(H5N1), conocida como gripe aviar, es considerada una de las cepas de alta patogenicidad, ya que provoca cuadros graves y altas tasas de mortalidad en aves de corral.

Los síntomas en animales son variables, ya que dependen de la especie. Por ejemplo, en las aves de corral la infección suele ser fulminante en tan solo horas. Mientras que en los mamíferos se presenta con disminución de leche en el ganado, fiebre y pérdida de apetito.

En el caso de los carnívoros como gatos o zorros, la gripe aviar se manifiesta con problemas respiratorios agudos, convulsiones, ceguera aparente y movimientos torpes a causa de ataxia.

La gripe aviar en los humanos el cuadro clínico va de infecciones leves a enfermedades respiratorias severas. Los síntomas que puede presentar una persona infectada con influenza A(H5N1) son:

Fiebre alta

Escalofríos

Tos seca

Dolor de garganta

Problemas para respirar

Dolor muscular

Dolor de cabeza intenso y fatiga

Conjuntivitis

Náuseas

Dolor abdominal

Cuando ya es grave: neumonía, insuficiencia multiorgánica y alteraciones neurológicas

OMS confirma primera muerte humana por gripe aviar

En medio de este problema por brote de gripe aviar en el Zoológico de León, la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó sobre la primera muerte en humanos por el virus de la gripe aviar.

La organización indicó que el contagio fue a través del contacto tras la exposición a ganado lechero infectado en un entorno contaminado en Estados Unidos (EUA). Asimismo, aseguró que realizan investigaciones y un seguimiento de las personas expuestas, así como de personas cercanas que hayan podido estar cerca de focos del virus.

"Según la información disponible hasta la fecha, no hay evidencia de transmisión de persona a persona", afirmó.

EPP