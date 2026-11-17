Decenas de mariposas monarca murieron luego de que se fumigara el parque donde descansaban, esto debido a que en el lugar se realizaría una jornada de vacunación en Monterrey organizada por una diputada local; habitantes piden que este hecho no quede impune el daño ambiental.

Según los primeros reportes, en el parque de la iglesia Natividad se iba a realizar una jornada de vacunación, por ello, antes de reunir a las personas a quienes se vacunaría, el personal roció sustancias químicas para fumigar el sitio.

Sin embargo, en los árboles se encontraban mariposas monarca que hicieron una parada de su recorrido migratorio que comienza en Canadá. Los ciudadanos y activistas aseguraron que en el parque era común ver a las mariposas, pero luego de la fumigación las encontraron en el suelo y ya sin vida.

Por esta razón, denunciaron los hechos a través de redes sociales para pedir ayuda a las autoridades ambientales para que se haga justicia, ya que las mariposas monarca son una especie protegida. Tras darse a conocer el caso, la diputada Lorena de la Garza se pronunció al respecto y eso provocó la indignación de los habitantes.

¿Por qué fumigaron el parque con mariposas monarca en Monterrey?

Este fin de semana, la diputada local Lorena de la Garza Venecia, encabezó la jornada de vacunación en distintas zonas de la ciudad como Sierra Alta, Vistancia y Cumbres Tercer sector. En un comunicado explicó que desde hace tres años realiza estos eventos para llevar los servicios de salud más cerca de los hogares.

No obstante, fue en sus redes sociales donde explicó “lo sucedido durante la jornada de vacunación” y admitió que las acciones de fumigación no debieron realizarse.

“Mi equipo realizó una fumigación que no debió haberse llevado a cabo, especialmente durante el paso de la mariposa monarca. Fue un error y asumo la responsabilidad por lo ocurrido”, indicó.

Asimismo, de la Garza señaló que en cuanto supo de la situación pidió suspender la situación y consultó a especialistas para saber “cómo proceder”.

“Entiendo y respeto la preocupación de tantas personas por la protección de las mariposas y nuestro medio ambiente. Lamento sinceramente lo sucedido. Sé que reconocer un error no es suficiente”, refirió.

La diputada que ordenó la fumigación del parque donde estaban las mariposas monarca en Monterrey, enfatizó en que están revisando sus procedimientos para que “una situación así no vuelva a repetirse”. “Me corresponde aprender de lo ocurrido y demostrarlo con hechos”, escribió.

Piden destitución de diputada por fumigación

Luego de darse a conocer al muerte y afectaciones a las mariposas monarca, así como el posicionamiento de la legisladora, el activista conocido como Beto La Ranita de Nogales, inició una petición en Change para pedir la destitución de la funcionaria y un castigo ejemplar por el daño causado al medio ambiente.

“Asumir la responsabilidad no termina con una disculpa. La indignación que este caso ha despertado en Nuevo León y otras partes del país refleja una preocupación por la protección de la mariposa monarca, cuya extraordinaria migración forma parte de nuestro patrimonio natural”, señala la petición que actualmente cuenta con más de 30 mil firmas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fijó postura sobre el caso de mariposas monarca fumigadas en Monterrey y aseguró que tras las denuncias por fumigación en el parque Rincón de los Encinos en Nuevo León, realizan una inspección para proteger a esta especie en su ruta migratoria.

Además, impusieron medidas de urgente aplicación como:

Suspensión total de fumigaciones

Prohibición de lavar, podar o alterar el área

48 horas para entregar el mapeo de aplicación y un plan de remediación

"El procedimiento administrativo continúa para determinar daños y sanciones conforme a la ley", afirmó.

¿Cómo es el paso de la mariposa monarca por Nuevo León?

Las mariposas monarca son una especie reconocida a nivel internacional por realizar una de las migraciones más largas de ida y vuelta. Según especialistas de la Profepa, en México su hábitat más importante es el bosque, no obstante, también se pueden encontrar en desiertos y matorrales.

Su visita es muy importante ya que con su viaje mueven el polen de las plantas con flores, promoviendo así la diversidad genética de las plantas.

Las mariposas monarca inician su migración en agosto, ya que en Canadá y Estados Unidos comienza a descender la temperatura y se acortan los días, lo que afecta su reproducción.

Por ello, viajan al sur dos meses, pasan cinco meses en México o California y regresan al norte.

A nuestro país se internan entre septiembre y octubre, y llegan al centro de México a principios de noviembre. Los principales estados por donde pasan las mariposas monarca son:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Querétaro

Aguascalientes

Guanajuato

San Luis Potosí

Hidalgo

Estado de México

Michoacán

Las mariposas monarca están en una categoría de riesgo por la Norma Oficial Mexicana (NOM 059), así que se implementan diversos operativos a cargo de autoridades, voluntarios y habitantes para procurar su bienestar.

EPP