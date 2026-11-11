Salud

Alerta en Las Choapas, Veracruz: Detectan Benzopireno en el Agua, una Sustancia Cancerígena

Los hallazgos se realizaron en inmediaciones del Pozo Krem-1 de Pemex, el cual hace más de 4 meses presentó una fuga de gas

Zonas afectadas tras la fuga en el pozo Krem-1 de Pemex, en Las Choapas, VeracruzFoto: Green Peace México
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Detectan Sustancia Cancerígena en Agua de Las Choapas, Veracruz: ¿Qué Es Benzopireno y Qué Efectos Tiene? | N+