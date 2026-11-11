Alerta en Las Choapas, Veracruz: Detectan Benzopireno en el Agua, una Sustancia Cancerígena

En marzo, el Pozo Krem-1 de Pemex, en Las Choapas, Veracruz, presentó una fuga de gas, lo que ocasionó una explosión y severos daños en los alrededores. Al respecto, Greenpeace reveló que se halló benzopireno, sustancia considerada como peligrosa para la salud, en diversas muestras de agua.

Tras varias semanas, el 2 de agosto, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, luego de realizar trabajos técnicos especializados, se concretó el cierre de las instalaciones y que ya no se presentaba “flujo en superficie”. Asimismo, refirió que se daba por concluida la etapa principal de atención a la contingencia.

Entonces, se daría continuidad al programa de saneamiento ambiental y compensación y de reparación de daños específicos a las comunidades afectadas, principalmente en los ejidos El Remolino, Linda Vista y Río Playas.

Sin embargo, la organización ambiental asegura que el pozo aún “arde sin control”, lo que ha ocasionado destrucción a la vegetación, cultivos y fauna. “Mientras las comunidades cercanas enfrentan contaminación, afectaciones a su salud y una creciente crisis económica”, indicó Greenpeace al dar a conocer los resultados del estudio en el que se localizó la presencia de una sustancia cancerígena en el agua del municipio de Las Choapas, Veracruz.

Foto: Green Peace México

¿Qué es el benzopireno y por qué es tan peligroso?

El estudio refiere que en el área aledaña al Pozo Krem-1 se tomaron 6 muestras de suelo, 3 muestras de sedimentos y 7 muestras de agua en 7 sitios distintos. Luego de los análisis correspondientes, se encontró que en dichos puntos hay presencia de residuos de petróleo, principalmente en dos puntos: Toma 2 y 3.

“Las muestras que presentaron UCM (mezcla compleja no resuelta) son un indicio inequívoco de que hubo y hay una contaminación por petróleo en el área de estudio”, puntualizó.

Asimismo, refirió que se tiene evidencia de que la explosión quemó la vegetación aledaña al pozo, lo cual generó una gran cantidad de HAPs (hidrocarburos aromáticos policíclicos) que fueron depositados en los cuerpos de agua analizados, donde destaca el hallazgo del benzopireno.

El Instituto Nacional del Cáncer (NIH) de Estados Unidos, indica que el benzopireno es un producto químico que se origina en ciertas sustancias que no logran la combustión completamente, por lo que se puede hallar en escapes de autos, el tabaco o productos derivados del petróleo y gas. Puede causar erupciones en la piel, sensación de quemazón, cambios en el color de la piel, verrugas y bronquitis. “Es posible que cause cáncer”, refiere la institución.

En ese sentido, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) clasifica los compuestos cancerígenos en cuatro grupos: grupo 1 = cancerígeno para humanos; 2A = probablemente cancerígeno; 2B = posiblemente cancerígeno; y finalmente 3 = no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad.

El benzopireno se encuentra en el Grupo 1, es decir, "el más peligroso y la referencia para todos", indica.

Foto: Green Peace México

Según el IARC, el cuerpo transforma esa sustancia mediante enzimas del citocromo P450, en un metabolito reactivo que se une al ADN y causa mutaciones que pueden iniciar un cáncer. El benzopireno se asocia con cáncer en pulmón, piel y vejiga.

“Aunque la población no consume directamente el agua del río, existe una posible vía de exposición indirecta a través de los animales que beben de él, como el ganado, debido a la capacidad de los HAP para bioconcentrarse”, explicó Greenpeace.

La organización de protección al ambiente asegura que el estudio, además de exponer el grado de afectación a la zona de Las Choapas, también es evidencia de que la normativa mexicana es insuficiente para evaluar la contaminación por hidrocarburos en diferentes ecosistemas.

"Se recomienda monitorear periódicamente el agua y los sedimentos del río, en especial en los sitios Gre-TOMA-2 y Gre-TOMA-3; analizar HAP en organismos acuáticos y en los animales que beben del río; y llevar a cabo la remediación integral de toda el área”, concluyó.

Una vez que se dieron a conocer los resultados de la investigación de Greenpeace México, en la que halló benzopireno en agua en zonas afectadas por la fuga en el pozo Krem-1, Pemex se pronunció al respecto y aseguraron que recibieron a los representantes de la organización civil con el propósito de escuchar sus demandas.

“En un marco de respeto y diálogo abierto, se compartieron las acciones que Pemex ha implementado para atender de manera oportuna las contingencias ambientales registradas durante este año, priorizando en todo momento la seguridad y la salud de las comunidades y de las y los trabajadores”, dijo en un comunicado.

Pemex indicó que se dieron a conocer los trabajos de remediación ambiental que la empresa mantiene en curso. Además, reafirmó su compromiso con el cuidado del medio ambiente, la transparencia y el diálogo permanente con la sociedad.

EPP