Salud

SEP Confirma Casos de Varicela en Escuela Secundaria de Puebla: Esto Recomiendan

La Secretaría de Educación Pública pido seguir estas indicaciones para contener y controlar su propagación en la Técnica Número 90 de Amozoc de Mota

Confirman casos de varicela en escuela de Amozoc, Puebla.Confirman casos de varicela en secundaria de Amozoc, Puebla. Foto: SEP

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Confirman casos de varicela en Puebla: la SEP y la Secundaria Técnica 90 toman medidas. Infórmate sobre las recomendaciones para controlar este contagio altamente infeccioso.

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