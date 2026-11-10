SEP Confirma Casos de Varicela en Escuela Secundaria de Puebla: Esto Recomiendan

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla confirmó la detección de casos de varicela dentro del plantel de la Escuela Secundaria Técnica Número 90 ubicada en el municipio de Amozoc de Mota.

La dependencia resaltó que esta enfermedad es altamente contagiosa, sin embargo, llamó a la comunidad estudiantil a mantener la calma pues mediante la colaboración y prevención oportuna de todos, es posible contener y controlar su propagación.

Derivado a estos casos de varicela, la Directora Marlene Barrón Díaz solicita a las madres o padres de familia y tutores a llevar a cabo las siguientes recomendaciones:

Comunicado por varicela en la Escuela Secundaria Técnica Número 90 de Puebla. Foto: SEP

Monitorear síntomas en los estudiantes; es importante vigilar que los alumnos que pertenezcan a dicha institución sean vigilados por un lapso de tres semanas.

Ante la presencia de fiebre, cansancio, ronchas o ampollas con comezón deben suspender la asistencia a clases presenciales y acudir de inmediato a una valoración médica.

Resguardo domiciliario: En caso de un contagio confirmado, el alumno deberá permanecer en casa hasta que todas las ampollas se hayan formado costra, el cual es un periodo aproximado de cinco a siete días.

Atención a grupos vulnerables: Si en su hogar conviven mujeres embarazadas, personas con inmunodepresión o bebés menores de un año que hayas tenido contacto con el caso detectado, se recomienda consultar a su médico inmediato.

Higiene en el Hogar: Es fundamental reforzar el lavado de manos y evitar compartir toallas, vasos y otros objetos personales.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que la Escuela Secundaria Técnica Número 90 se encuentra reforzando las acciones de limpieza profunda, ventilación de las aulas, la supervisión de lavado constante de manos y sanitización de toda la institución para cuidar a todos lo integrantes de la comunidad estudiantil.

Cabe destacar que la varicela es causada por el virus varicela-zóster y se contagia principalmente a través de la vía aérea (inhalar gotitas respiratorias que una persona infectada expulsa al toser, estornudar o habla) o con el contacto directo de las ampollas o el líquido de las lesiones en la piel.

Con información de N+

MCS