Salud

¿Cuáles Son los Valores Normales de Glucemia Capilar en Adultos, Según la OMS?

Conocer los niveles de glucosa en sangre es importante para detectar oportunamente alteraciones relacionadas con la diabetes

¿Cuáles son los Valores Normales de Glucemia Capilar en Adultos Según la OMS?Foto: Cuartoscuro
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