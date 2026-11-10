¿Cuáles Son los Valores Normales de Glucemia Capilar en Adultos, Según la OMS?

Los niveles de glucosa en sangre permiten conocer la cantidad de azúcar que circula por el organismo y detectar posibles alteraciones relacionadas con la diabetes. En adultos, los valores de referencia cambian dependiendo de si la medición se realiza en ayuno o en cualquier otro momento del día.

La glucemia capilar se mide mediante un glucómetro, un dispositivo que permite conocer la concentración de glucosa en la sangre a partir de una pequeña muestra obtenida generalmente de la yema de un dedo.

Para realizar la prueba, primero se deben lavar las manos con agua y jabón y secarlas completamente, ya que los restos de alimentos o humedad pueden alterar el resultado. Posteriormente, se introduce una tira reactiva compatible en el glucómetro y se prepara el dispositivo de punción con una lanceta estéril.

La punción se realiza preferentemente en uno de los laterales de la yema del dedo para obtener una gota de sangre.

De acuerdo con los rangos de referencia del programa PrevenIMSS 2025, una medición de glucemia capilar en ayuno se considera normal cuando registra entre 70 y 99 miligramos por decilitro (mg/dL). Cuando el resultado se encuentra entre 100 y 125 mg/dL, puede indicar una sospecha de prediabetes, mientras que una cifra igual o superior a 126 mg/dL requiere una valoración para descartar diabetes.

En una medición casual, es decir, realizada sin considerar el tiempo transcurrido desde la última comida, los valores de 70 a 139 mg/dL se encuentran dentro del rango de referencia señalado por el IMSS. Un resultado de 140 a 199 mg/dL puede representar una sospecha de prediabetes, mientras que una cifra de 200 mg/dL o más puede indicar diabetes.

Para interpretar correctamente una medición en ayuno, es necesario que la persona no haya consumido alimentos durante al menos ocho horas antes de la prueba.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece criterios diagnósticos a partir de mediciones de glucosa en plasma. Estos criterios no deben confundirse directamente con los rangos de referencia de una medición capilar realizada con un glucómetro.

De acuerdo con los criterios de la OMS, una concentración de glucosa plasmática en ayuno igual o superior a 126 mg/dL puede indicar diabetes. También se considera un resultado compatible con esta enfermedad una medición de 200 mg/dL o más dos horas después de consumir 75 gramos de glucosa durante una prueba de tolerancia oral.

Una medición casual de glucosa plasmática igual o superior a 200 mg/dL también puede utilizarse como criterio diagnóstico cuando está acompañada de síntomas clásicos de hiperglucemia.

La Asociación Americana de Diabetes (ADA), en sus criterios de 2026, contempla estos mismos umbrales y considera la hemoglobina glucosilada (HbA1c) de 6.5% o más como otro criterio para diagnosticar diabetes, siempre que la prueba se realice mediante un método de laboratorio estandarizado.

Cuando no existen síntomas claros de hiperglucemia, el diagnóstico debe confirmarse mediante una segunda prueba con resultados anormales.

Los resultados de un glucómetro sirven como referencia para vigilar los niveles de glucosa, pero no sustituyen las pruebas de laboratorio necesarias para establecer un diagnóstico. Por ello, si una medición presenta cifras fuera de los rangos habituales, es importante acudir con personal de salud para recibir una valoración.

PT