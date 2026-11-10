Estos Días Aplicarán Vacuna contra Herpes Zóster en Nuevo Laredo

La Secretaría de Bienestar, a través de la Dirección de Salud Municipal en la frontera de Nuevo Laredo, tendrá jornada de 3 días de vacunación contra el herpes zóster, también conocido como culebrilla, que es una infección viral causada por la reactivación del virus de la varicela-zoster.

Suele presentarse en aquellas personas que durante la infancia tuvieron varicela; por lo tanto, el virus no desaparece, sino que se queda latente en los nervios del cuerpo y puede resurgir años mas tarde debido a la edad avanzada, estrés o un sistema inmunitario debilitado.

Afortunadamente, no es contagioso; una persona con herpes zóster, sin embargo, el líquido de sus ampollas puede transmitir el virus a alguien que nunca tuvo varicela o no está vacunado, provocándole varicela.

Serán los días 18, 19 y 20 de noviembre cuando se lleve a cabo esta intensa jornada de prevención contra el herpes zóster, en las instalaciones del Centro Cívico en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Por otra parte, autoridades de salud realizan jornadas de vacunación en Tamaulipas, con aplicación de dosis para niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Por su parte, en Ciudad Victoria continúa la Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027, que contempla la aplicación de vacunas contra influenza, COVID-19, sarampión y VPH, entre otros biológicos.

La estrategia estatal se desarrolla del 12 de octubre de 2026 al 2 de abril de 2027, con módulos instalados en diferentes puntos de la capital y atención en unidades de salud.

Las autoridades sanitarias exhortan a la población a revisar sus cartillas de vacunación y acudir a los módulos o centros de salud para completar los esquemas correspondientes a su edad y condición de salud.