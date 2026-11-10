Salud

Estos Días Aplicarán Vacuna contra Herpes Zóster en Nuevo Laredo

La campaña busca prevenir una infección viral que puede reaparecer años después de que una persona tuvo varicela

Estos Días Aplicarán Vacuna contra Herpes Zóster en Nuevo LaredoAutoridades de Salud Invitan a Campaña de Vacunación en Nuevo Laredo. Foto: N+

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¿Sabías que el herpes zóster puede reaparecer años después de la varicela? Vacúnate en Nuevo Laredo y protégete.

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