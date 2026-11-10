Roban Material Radiactivo tras Rapiña en Accidente en Tlaxcala; Activan Alerta

Al menos seis entidades están en alerta luego del robo de varios contenedores con material radiactivo en Tlaxcala; autoridades piden a la población extremar precauciones.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los hechos ocurrieron este fin de semana en la carretera Huamantla-Tlaxcala. El material era transportado desde las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), ubicadas en el Estado de México, con destino a Xalapa, Veracruz.

Sin embargo, durante el trayecto la unidad sufrió una volcadura y posteriormente se registraron actos de rapiña. Varias cajas contenían material radiactivo de uso médico.

“Entre los materiales robados se encuentran generadores de tecnecio, yodo-131, talio y samario, los cuales fueron clasificados en la Categoría 4 del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)”, indicaron las autoridades.

Luego de darse a conocer la sustracción de este material, se activó la alerta en Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz.

Según la OIEA, los anteriores corresponden a un nivel de bajo riesgo, pero es indispensable que las personas no tengan contacto con él. Debido a que su manipulación directa, especialmente si los contenedores están abiertos o dañados, podría provocar exposición o contaminación radiactiva.

“No se identificaron indicios de fuga de material radiactivo en el vehículo accidentado; no obstante, se desconocen las condiciones actuales de los embalajes robados”, puntualizó.

Además, pidieron seguir las siguientes recomendaciones en caso de hallar las cajas con el contenido radiactivo:

No tocar, abrir, levantar, manipular ni trasladar cajas, recipientes, frascos o embalajes que pudieran corresponder al material sustraído; alejarse inmediatamente del objeto sospechoso, evitar permanecer cerca y mantener a otras personas a una distancia segura.

También pidieron que se impida que niñas, niños, mascotas o personas ajenas a los servicios de emergencia se acerquen al sitio donde pudiera encontrarse el material, y mantener un perímetro preventivo de al menos cinco metros, sin intentar acordonar físicamente el área si ello implica acercarse al objeto.

Se tiene que reportar el hallazgo al 911, proporcionando ubicación exacta, referencias del lugar, sin exponerse para obtener fotografías. En caso de haber tenido contacto directo con algún objeto sospechoso, alejarse del lugar, evitar tocarse la cara y comunicar de inmediato la posible exposición al a las autoridades.

EPP