Accidentes

Roban Material Radiactivo tras Rapiña en Accidente en Tlaxcala; Activan Alerta

Las autoridades buscan varias cajas que contenían material radiactivo de uso médico, por lo que hay alerta en varias entidades

Las autoridades activaron alerta tras el robo de material radiactivo en TlaxcalaFoto: Archivo
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