Hombre Queda Atrapado en Tren en Movimiento en Torreón, Coahuila

Una persona resultó lesionada luego de quedar atrapada entre los vagones de un tren en movimiento y sufrir el aplastamiento de un pie, en las vías ferroviarias de la Zona Industrial de Torreón.

El accidente se reportó alrededor de las 5:30 horas sobre las vías ubicadas en el bulevar Laguna Sur y calle Ferrocarril, antes de llegar a la colonia Las Dalias.

El lesionado fue identificado como Daniel Domínguez, de 46 años, originario de Chiapas y con destino a Ciudad Juárez. Se informó que localizado por guardias de Ferromex, luego de quedar atrapado entre las conexiones de los vagones.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica, debido a que presentó amputación parcial del pie izquierdo.