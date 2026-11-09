Accidentes

Hombre Queda Atrapado en Tren en Movimiento en Torreón, Coahuila

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y lo trasladaron a un hospital de la localidad para recibir atención médica

Hombre Queda Atrapado en Tren en Movimiento en Torreón, CoahuilaUn hombre sufrió la amputación parcial de su pie al quedar atrapado en un tren en movimiento. Foto: N+

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