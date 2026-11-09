Seguridad

Hallan a Hombre Sin Vida en Área de Cajeros Automáticos en Centro de Monterrey

Autoridades investigan la causa de muerte de la persona en situación de calle en las instalaciones de un banco

Paramédicos confirman muerte de hombre en cajeros de banco en MonterreyLas autoridades esperaron a los paramédicos para confirmar la muerte del hombre. Foto: N+

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