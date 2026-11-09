Hallan a Hombre Sin Vida en Área de Cajeros Automáticos en Centro de Monterrey

Un hombre fue encontrado sin vida durante la mañana en el área de cajeros automáticos de un banco ubicado en el Pabellón M, en el Centro de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes, fueron empleados de la sucursal bancaria quienes alertaron a las autoridades sobre el hecho.

Elementos de la Policía de Monterrey arribaron al banco para acordonar la zona en espera de los paramédicos de Protección Civil, quienes al llegar valoraron al hombre, una persona que vivía en situación de calle, y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Testigos dijeron que el sujeto solía refugiarse y pasar las noches en esta área de cajeros del banco. El occiso, de aproximadamente 45 años, vestía pantalón beige, chamarra café y calzado blanco al momento de ser localizado

El cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que, el lugar permaneció acordonado a la espera de los servicios periciales, quienes se encargaron de realizar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la autopsia de ley y confirmar la causa exacta de su muerte.

Con información de Fernando Díaz | N+

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