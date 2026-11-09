Se Reúnen Harfuch y Director de la DEA: Acuerdan Reforzar Cooperación contra el Crimen

Como parte de la colaboración y coordinación con el Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, y con base en los cuatro principios de respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el director de la DEA, Terrance Cole.

"En este encuentro, programado desde finales de octubre, revisamos las prioridades de intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y seguimiento de asuntos de extradición por conducto de las autoridades competentes", informó en su cuenta de X.

Destacó que ambos coincidieron en la importancia de fortalecer la información y las investigaciones que lleven a combatir las redes criminales que generan violencia.

Entre estas acciones destacan: avanzar en la detención de objetivos prioritarios para ambas naciones, frenar el tráfico ilícito de armas hacia México e impedir el flujo hacia el país de recursos provenientes de la venta de drogas destinados a las organizaciones criminales, así como combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, puntualizó que estos trabajos se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad y se desarrollan con apego a la legislación de ambos países.

"Las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias", escribió.

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Vía X, la DEA señaló que el encuentro entre ambos funcionarios tuvo lugar la semana pasada, en donde sostuvieron discusiones sobre los esfuerzos compartidos para desmantelar organizaciones narco-terroristas y "enfrentar la corrupción que las permite".

"Las organizaciones criminales no reconocen fronteras. Tampoco lo hace nuestro compromiso compartido de llevarlas ante la justicia", añadió.

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Ayer, después del operativo que llevó a la captura del "R" en Zapopan, Jalisco, el director de la DEA, Terrance Cole, destacó el trabajo de las autoridades mexicanas en la captura de Rafael Álvarez Ayala, "R2".

En su cuenta de X, señaló que la DEA elogia las acciones decisivas de la SSPC, Secretaría de Marina, Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al llevar a este peligroso líder del cártel bajo custodia. "Las organizaciones criminales operan a través de las fronteras. Así lo hacen también las alianzas decididas a desmantelarlas", publicó.

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