Vinculan a Proceso a Axel 'N', Nieto de Osiel Cárdenas Guillén y Líder de 'Los Ciclones'

Un juez de control vinculó a proceso a Axel 'N', nieto de Osiel Cárdenas Guillén, y Daniel 'N', detenidos en Matamoros, Tamaulipas, junto con armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga, por su probable participación en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la resolución se obtuvo después de presentar los datos de prueba durante la continuación de la audiencia inicial.

El juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que ambos imputados deberán permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Además, concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGR, ambos fueron detenidos en flagrancia por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), durante un operativo en calles de Matamoros.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo.

El documento también identifica a Axel como hijo de José Alfredo 'N', alias 'El Contador', señalado como presunto jefe de un grupo criminal, y nieto de Osiel Cárdenas Guillén. Además, lo ubica como segundo al mando de esa organización.

Asimismo, se le relaciona con la agresión contra agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ocurrida el 17 de mayo de 2026, en la que un policía perdió la vida y otros resultaron lesionados.

PT