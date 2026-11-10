Seguridad

Vinculan a Proceso a Axel 'N', Nieto de Osiel Cárdenas Guillén y Líder de 'Los Ciclones'

Los imputados permanecerán en el penal del Altiplano; la FGR obtuvo cuatro meses para realizar la investigación complementaria

Vinculan a Proceso a Axel “N” y Daniel “N” tras Detención con Armas y Droga en TamaulipasFoto: FGR
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