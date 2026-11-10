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Vasectomía Sin Bisturí: ¿Dónde Puedes Realizarte el Procedimiento Gratis en Tamaulipas?

Las autoridades de Salud recomiendan a los interesados comunicarse con el módulo correspondiente para recibir orientación

Vasectomía Sin BisturíVasectomía Sin Bisturí. Foto: IMSS Tamaulipas

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Vasectomía sin bisturí gratis en Tamaulipas: un procedimiento rápido y seguro.

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