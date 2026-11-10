Vasectomía Sin Bisturí: ¿Dónde Puedes Realizarte el Procedimiento Gratis en Tamaulipas?

Tamaulipas habilita Vasectomía sin bisturí para hombres que hayan decidido no tener hijos o que ya estén satisfechos con su paternidad pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía sin bisturí en unidades médicas de 13 municipios de Tamaulipas, como parte de los servicios de planificación familiar que ofrece la Secretaría de Salud estatal.

El procedimiento está disponible en Ciudad Victoria, Tampico, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, El Mante, San Fernando, Jaumave, Miguel Alemán, Valle Hermoso, Río Bravo, Padilla y Altamira.

La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente que se realiza con anestesia local mediante una pequeña punción, sin necesidad de realizar una incisión con bisturí. Es un procedimiento ambulatorio que dura aproximadamente entre 15 y 30 minutos y no requiere hospitalización.

De acuerdo con la información difundida sobre el servicio, los pacientes pueden reincorporarse a sus actividades habituales después de 48 horas, siempre que no impliquen esfuerzo físico. Sin embargo, deben mantener otro método anticonceptivo hasta que un estudio de semen confirme la efectividad del procedimiento.

En Matamoros, los interesados pueden solicitar información en el Centro de Salud de la colonia Obrera, a través del teléfono 868 124 2393.

También se encuentran disponibles los siguientes números de contacto:

Ciudad Victoria: 834 312 1010.

Tampico: 833 272 2664 y 833 190 0292.

Reynosa: 899 142 0305.

Nuevo Laredo: 867 712 3717.

El Mante: 831 116 4577.

San Fernando: 841 844 0496.

Jaumave: 832 336 0129.

Miguel Alemán: 897 972 0151.

Valle Hermoso y Río Bravo: 894 842 1100.

Padilla: 834 132 9268.

Altamira: 833 154 4025.

Las autoridades de Salud recomiendan a los interesados comunicarse con el módulo correspondiente para recibir orientación, conocer los requisitos y consultar la disponibilidad de citas.