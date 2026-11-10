Sociedad

Paro Nacional de Trabajadores del INE Paraliza Módulos en Tijuana, Baja California

Una protesta por mejoras salariales dejó cerradas las oficinas de la Zona Centro afectando a decenas de ciudadanos

Paro Nacional de Trabajadores del INE Paraliza Módulos en TijuanaParo Nacional de Trabajadores del INE Paraliza Módulos en Tijuana | Foto: N+

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