Paro Nacional de Trabajadores del INE Paraliza Módulos en Tijuana, Baja California

El paro nacional de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) paralizó de forma generalizada la atención ciudadana en Tijuana, dejando a miles de usuarios sin la posibilidad de tramitar o recoger su credencial para votar debido al cierre casi absoluto de las oficinas, ubicadas sobre la calle Segunda en la Zona Centro.

La movilización responde a una serie de demandas laborales acumuladas, entre las principales exigencias destacan la urgencia de salarios dignos, la contratación de personal suficiente para mitigar las sobrecargas de trabajo, mejorar la infraestructura tecnológica y operativa de las sedes, así como el respeto a sus derechos laborales vigentes.

De acuerdo con la vocería del INE en Baja California, únicamente registró excepciones en dos municipios, el módulo móvil de San Quintín continuó labores bajo el estatus de servicio bajo protesta, mientras que la oficina de Playas de Rosarito operó con un servicio reducido hasta la 2:00 pm, para desahogar atenciones prioritarias.

Se informó que, de alcanzarse un acuerdo en las mesas de negociación que se desarrollan en la Ciudad de México, se contempla reiniciar la atención al público a partir de este martes.

JMR