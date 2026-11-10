'Queremos Baños, no Teslas', las Demandas de los Estudiantes en Paro Indefinido en la UAM

El paro indefinido en la UAM mantiene sin clases a miles de alumnos desde finales de octubre, en las cinco unidades académicas ubicadas en la CDMX. Sin embargo, la comunidad estudiantil asegura que continuará con las movilizaciones hasta que se cumplan por completo sus demandas las cuales están vinculadas con garantizar su derecho a la educación.

La Universidad Autónoma Metropolitana, es una de las más importantes del país, ya que en sus campus ubicados en toda la ciudad: Iztapalapa, Cuajimalpa, Azcapotzalco, Xochimilco y Lerma, son clave para la formación de profesionistas. No obstante, también se ha visto involucrada en diversas polémicas, la más reciente es la que llevó a los alumnos al paro de actividades.

Hace unas semanas se dio a conocer que la UAM adquirió varios vehículos destinados para varios de sus funcionarios de Rectoría General, pero lo que derivó en la molestia de los jóvenes fue que la flotilla de estas unidades estaba compuesta por autos Tesla, cuyo costo por unidad oscila en promedio entre los 800 mil y casi los 900 mil pesos, al tratarse de unidades de lujo.

Los estudiantes refirieron que no era justo que esos recursos se destinarán a la adquisición de estos autos premium, mientras que en las instalaciones hay diversas carencias, las cuales van desde servicios básicos como falta de agua y papel higiénico hasta las condiciones de estructuras de los edificios.

La Unidad Iztapalapa fue la primera en manifestarse, posteriormente se unieron Cuajimalpa, Azcapotzalco, Xochimilco y Lerma. Cada uno de los campus tiene peticiones distintas, pues las instalaciones y zonas donde están ubicadas son completamente diferentes. Además, algunas de sus demandas están encaminadas a las carreras que se imparten en ellas, como mejoramiento y equipamiento de laboratorios, por ejemplo.

Sin embargo, de manera general piden dictámenes técnicos, reportes de seguridad estructural y plan con fechas de reapertura de la Biblioteca de Iztapalapa, la cual sufrió daños en el sismo de 2017.

También piden abastecimiento continuo de agua limpia, condiciones higiénicas y mantenimiento en los baños. Rehabilitación de áreas deportivas, acceso libre al internet institucional y solución a problemáticas en el comedor o cafetería de cada escuela.

A sus exigencias se suma la transparencia en el presupuesto, así como la rendición de cuentas sobre la asignación de los recursos; el fortalecimiento a medidas de prevención y acompañamiento en denuncias de violencia de género; y cobertura de plazas docentes faltantes y actualización de programas.

Una de las demandas generalizadas es la firma de cartas compromiso en las que establezca que no habrá represalías administrativas y académicas hacia los estudiantes que participan en las protestas.

Tras varios días en paro, apenas este domingo 8 de noviembre, acudieron el Rector General, Gustavo Pacheco López, y la titular de la Secretaría General, Esthela Sotelo, junto a la Rectora y la Secretaria de la Unidad Iztapalapa, Edith Ponce Alquicira y Carmen Fajardo Ortiz, respectivamente, y recorrieron durante cuatro horas las instalaciones de dicha Unidad, acompañadas por el alumnado que convocó la visita.

Ahí les mostraron sus necesidades y carencias que tiene el plantel, "no hay agua, no hay papel". También mientras las autoridades recorrían la unidad, se escuchaba a los alumnos: "queremos baños, queremos becas, queremos libros, queremos bibliotecas".

“Constataron directamente las necesidades de infraestructura planteadas para su atención. Al término de la visita, el Rector General se comprometió públicamente a no tomar represalias contra el alumnado que participa en el movimiento estudiantil”, indicó la UAM en un comunicado.

Asimismo, las autoridades académicas indicaron que replicarán estas acciones en los demás campus y reiteraron el diálogo “abierto, respetuoso y constructivo”.

“La Rectoría General mantiene su disposición de escuchar, acompañar y contribuir a la construcción de acuerdos que respondan a las necesidades de la comunidad, con responsabilidad institucional y pleno respeto a los derechos universitarios”, puntualizó la Universidad.

EPP