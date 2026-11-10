Educación

'Queremos Baños, no Teslas', las Demandas de los Estudiantes en Paro Indefinido en la UAM

Las Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, han presentados sus demandas a las autoridades

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