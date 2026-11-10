Marchan en Xalapa para Exigir Justicia por Feminicidio de la Modelo Danna Díaz

Amigos de Danna Itzel M. D. se reunieron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada de la ciudad de Xalapa para exigir justicia tras la muerte de la joven de 23 años, quien era originaria del municipio de Cuichapa.

Sus compañeros indicaron que sabían el contexto de violencia que vivía la joven. Fue con rosas blancas, veladoras y pancartas que se recordó a la joven que perseguía un sueño y a la que le fue truncada la vida.

Cabe destacar que la joven llegó a la capital del estado con el fin de cumplir su objetivo de ser modelo cuando fue víctima de feminicidio, luego de que, según vecinos, se escuchara una discusión y posteriormente solicitaran la presencia de los elementos de la Policía.

Minutos más tarde, las autoridades ingresaron a la cuartería ubicada sobre la calle Virginia Aguilar, en la colonia Rafael Lucio, y confirmaron la localización sin vida de Danna con presuntas huellas de violencia.