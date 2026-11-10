Seguridad

Marchan en Xalapa para Exigir Justicia por Feminicidio de la Modelo Danna Díaz

Un grupo de personas arribaron a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada en la capital del estado para pedir que este crimen no quede impune. La joven era originaria de Cuichapa

Realizan Concentración en Xalapa para Exigir Justicia tras Feminicidio de DannaLa joven llegó a Xalapa con el suelo de ser modelo. Foto: Facebook | Danna Itzel Diaz

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Con rosas y veladoras, amigos de Danna Itzel se concentran en Xalapa para pedir justicia. La joven de Cuichapa fue víctima de feminicidio.

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