Sociedad

La Feria Nacional de San Marcos Confirma Fechas Para su Edición 2027

La tradicional celebración de Aguascalientes ofrecerá durante 23 días conciertos gratuitos, actividades familiares, exposición ganadera y eventos culturales

La Feria Nacional de San MarcosConfirman fechas de la Feria Nacional de San Marcos. Foto: Instagram @fnsm_oficial

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Descubre la magia de la Feria Nacional de San Marcos 2027: música, cultura y entretenimiento del 17 de abril al 9 de mayo en Aguascalientes

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