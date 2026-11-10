La Feria Nacional de San Marcos Confirma Fechas Para su Edición 2027

La Feria Nacional de San Marcos confirmó las fechas de su próxima edición, una de las celebraciones tradicionales de Aguascalientes.

Durante 23 días se ofrecerán actividades musicales, culturales, familiares y de entretenimiento para habitantes del estado, visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con una publicación del Gobierno del Estado de Aguascalientes, la feria se llevará a cabo del 17 de abril al 9 de mayo. Entre sus principales atractivos estará el Foro de las Estrellas, con conciertos masivos de acceso gratuito, y el Palenque de la Feria, que contará con presentaciones de artistas de música regional mexicana y pop.

También se podrá visitar la Isla San Marcos, un espacio familiar que contará con áreas verdes, juegos mecánicos y la tradicional exposición ganadera. Además, la Plaza de Toros Monumental tendrá su temporada de corridas de toros, mientras que el Casino de la Feria y el tradicional Corredor Cultural Carranza formarán parte de las actividades.

Por otra parte, se anunció que la pasarela de candidatas a reina de la Feria Nacional de San Marcos 2027 tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre, fechas en las que también se realizará la elección.

El evento promete ofrecer a sus visitantes tradición, música, alegría y momentos inolvidables durante los 23 días de celebración.