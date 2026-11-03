Seguridad

Separan de su Cargo a Policía Ministerial de Aguascalientes; Presuntamente Asaltó a una Familia

El oficial supuestamente estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes al momento del delito

policias de AguascalientesEl policía fue puesto a disposición del Ministerio Público. Foto: N+

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Un policía en Aguascalientes, acusado de asaltar a una familia mientras estaba ebrio.

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