Separan de su Cargo a Policía Ministerial de Aguascalientes; Presuntamente Asaltó a una Familia

En Aguascalientes, un policía ministerial fue detenido y separado de su cargo. Es señalado de presuntamente asaltar a una familia en el fraccionamiento Solidaridad. Ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron el fin de semana en avenida Aguascalientes, a la altura del fraccionamiento Solidaridad, donde el oficial se trasladaba a bordo de una unidad de la Fiscalía General del Estado, cuando interceptó un vehículo en el que viajaba una familia.

Al momento de detener la marcha, descendió de la unidad y realizó una revisión, durante la que presuntamente se apoderó de dinero en efectivo y se dio a la fuga

El afectado acudió a presentar la denuncia a la Fiscalía, donde a través de imágenes logró identificar al elemento. Según la fiscalía, se logró saber que el implicado se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes al momento de los acontecimientos y fue cesado de manera inmediata.

Posteriormente, el señalado fue asegurado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.