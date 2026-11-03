Seguridad

Joven Detenido en Posesión de un Arma y Dosis de Presunta Droga en Hermosillo

El masculino de 23 años fue turnado ante la autoridad investigadora luego de ser arrestado en calles de la colonia Las Lomas, al sur de la ciudad

Joven Detenido en Posesión de un Arma y Dosis de Presunta Droga en HermosilloJoven Detenido en Posesión de un Arma y Dosis de Presunta Droga en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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