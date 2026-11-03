Joven Detenido en Posesión de un Arma y Dosis de Presunta Droga en Hermosillo

Un joven de 23 años fue turnado ante la autoridad investigadora, luego de que le encontraran cinco envoltorios con aparente droga cristal y un arma de fuego calibre 9 milímetros, durante una intervención realizada al sur de Hermosillo.



Se trata de Allan Isaac 'N', conocido con el apodo de 'El Miclo', quien fue asegurado a las 17:00 horas del lunes, cuando circulaba a exceso de velocidad por las calles Heráclito y Esopo, en la colonia Las Lomas, a bordo de un automóvil tipo sedán, de color azul.



Al revisar el vehículo localizaron cinco dosis de la droga, además de la pistola calibre 9 milímetros que contaba con su respectivo cargador, abastecido con 17 cartuchos útiles.



La intervención la realizó la Policía Municipal en apoyo al Ejército, instancia bajo cuya colaboración se efectuó el aseguramiento del joven y luego se turnó el caso ante la autoridad investigadora, que recibió tanto a Allan Isaac 'N' como los indicios localizados en el automóvil para las indagatorias correspondientes.