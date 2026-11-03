Sujeto Privado de Libertad en Guaymas Fue Localizado con Golpes y Lesiones en Cajeme

Golpeado y con una fractura en el brazo izquierdo fue localizado Gerardo Iván “N”, de 30 años, quien había sido privado de su libertad el fin de semana en Guaymas y posteriormente abandonado en las inmediaciones del monumento al Danzante Yaqui, en la localidad de Loma de Guamúchil, municipio de Cajeme.



La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el hombre fue encontrado con vida a las 19:15 horas del lunes, luego de que se comunicó por teléfono con sus familiares para informarles que había sido abandonado en las inmediaciones de la estatua del Danzante Yaqui, al norte de Ciudad Obregón.



Tras recibir el aviso, sus familiares a quienes dijo que el hecho pudo haber sido una confusión, acudieron al sitio y lo encontraron con diversas lesiones, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.



Al proporcionar información sobre el caso, la Fiscalía precisó que Gerardo Iván “N” es originario de Ciudad Obregón, donde se desempeña como prestamista y músico del género regional.



Asimismo, la Fiscalía señaló que mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la privación de la libertad, identificar a los responsables y establecer el móvil de los hechos.