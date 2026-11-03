Seguridad

Sujeto Privado de Libertad en Guaymas Fue Localizado con Golpes y Lesiones en Cajeme

El masculino se comunicó con sus familiares para informarles que fue abandonado en las inmediaciones de la estatua del Danzante Yaqui, en la localidad de Loma de Guamúchil

Sujeto Privado de Libertad en Guaymas Fue Localizado con Golpes y Lesiones en CajemeSujeto Privado de Libertad en Guaymas Fue Localizado con Golpes y Lesiones en Cajeme. Foto: Archivo N+

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