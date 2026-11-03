Investigan a Veterinarios por Presunta Usurpación de Profesiones en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro realizó dos cateos en inmuebles del municipio de Cadereyta de Montes, como parte de una investigación por presuntos delitos contra los animales y usurpación de profesiones.

Las diligencias se llevaron a cabo el 30 de septiembre y el 16 de octubre, en dos propiedades ubicadas en la comunidad de Cerro Grande y en la colonia Centro, respectivamente, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Durante la primera intervención, en un inmueble ubicado en el camino a La Magdalena, las autoridades aseguraron la propiedad y trasladaron a una persona a las instalaciones ministeriales para recabar su entrevista.

En el segundo cateo, realizado en un establecimiento de atención veterinaria de la calle José María Morelos, fueron aseguradas una tarjeta de presentación, una bitácora, dos libretas con anotaciones sobre servicios veterinarios y diversa documentación administrativa.

Ambos inmuebles quedaron asegurados y los indicios fueron incorporados a la carpeta de investigación para su análisis.

En los operativos participaron elementos de la Policía de Investigación del Delito, Policía Estatal y Policía Municipal de Cadereyta de Montes. La Fiscalía informó que no se registraron incidentes y que las investigaciones continúan para determinar posibles responsabilidades penales.