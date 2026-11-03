Seguridad

Investigan a Veterinarios por Presunta Usurpación de Profesiones en Querétaro

Las diligencias se realizaron en un inmueble de la comunidad de Cerro Grande y en un establecimiento de atención veterinaria ubicado en la colonia Centro

Investigan Presuntos Delitos contra los Animales en CadereytaInvestigan Presuntos Delitos contra los Animales en Cadereyta. Foto: N+

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Durante las intervenciones se aseguraron una tarjeta de presentación, una bitácora, dos libretas con anotaciones sobre servicios veterinarios y documentación administrativa. Una persona fue trasladada ante el Ministerio Público para rendir una entrevista; no se reportaron incidentes.

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